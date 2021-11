Le offerte del Black Friday arrivano da chiunque, anche dagli operatori telefonici. In queste ore, Very Mobile ha deciso di lanciare la sua particolarissima iniziativa volta a celebrare il venerdì nero. In cosa consiste? Tutti i clienti, nuovi e vecchi, possono ricevere il doppio dei Giga della propria tariffa senza spendere nulla! Andiamo a scoprire come funziona.

Very Mobile sa il fatto suo in termini di iniziative promozionali. La cosa interessante della nuova GIGA X2 Black Friday è che, come già anticipato, coinvolge tutti i clienti dell’operatore! Bisogna affrettarsi però, la promo è a tempo limitato! Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Very Mobile: come funziona la nuova promo per il Black Friday

GIGA X2 Black Friday è compatibile con tutte le tariffe Very Mobile mai esistite. L’opzione permette a chiunque di raddoppiare i Giga inclusi nella propria offerta per 2 mesi a costo zero. Qui di seguito andiamo ad elencare le tariffe momentaneamente disponibili all’attivazione:

Very 5,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 50 GB;

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 50 GB; Prezzo mensile della tariffa pari a 5,99 euro ;

; SIM gratis online;

Attivazione gratuita;

Disponibile per clienti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, FastWeb e altri MVNO.

Very 5,99 per nuovi numeri

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 50 GB;

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 50 GB; Prezzo mensile della tariffa pari a 5,99 euro ;

; SIM gratis online;

Attivazione in promozione a soli 4,00 euro;

Disponibile per i clienti che attivano una nuova numerazione.

Very 6,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

200 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 100 GB;

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 100 GB; Prezzo mensile della tariffa pari a 6,99 euro ;

; SIM gratis online;

Attivazione gratuita;

Disponibile per clienti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, FastWeb e altri MVNO.

Very 7,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

200 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 100 GB;

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 100 GB; Prezzo mensile della tariffa pari a 7,99 euro ;

; SIM gratis online;

Attivazione in promozione a soli 4,00 euro;

Disponibile per clienti che attivano una nuova numerazione.

Very 11,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 50 GB;

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 50 GB; Prezzo mensile della tariffa pari a 11,99 euro ;

; SIM gratis online;

Attivazione gratuita;

Disponibile per clienti che effettuano la portabilità da Tim, Vodafone, Kena e altri.

Very 13,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

200 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 100 GB;

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 100 GB; Prezzo mensile della tariffa pari a 13,99 euro ;

; SIM gratis online;

Attivazione gratuita;

Disponibile per clienti che effettuano la portabilità da Tim, Vodafone, Kena e altri.

Very Special

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

260 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 130 GB;

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps per 2 mesi, poi 130 GB; Prezzo mensile della tariffa pari a 7,99 euro ;

; SIM gratis online;

Attivazione gratuita;

Disponibile per clienti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, FastWeb e altri MVNO.

Il raddoppio dei Giga è valido solo per i primi 2 mesi di tariffa. Al termine di questi, la promo si disattiva automaticamente. A breve anche i già clienti potranno aderire all’iniziativa tramite app Very Mobile. Al momento, però, la pagina ancora non è attiva. GIGA X2 è una promo a tempo limitato. Il termine ultimo per aderirvi è il 30 novembre 2021. Per ulteriori dettagli sulla promo, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda.

Ph. credit: VeryMobile.it