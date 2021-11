La settimana di sconti Amazon più famosa dell’anno è finalmente arrivata! Che serva uno smartphone, un computer, uno smart speaker o altro, questo è il momento migliore per portarselo a casa. Anche questo Black Friday è all’insegna delle promo imperdibili. In questo articolo, andiamo ad elencare le migliori proposte del momento.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivevi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono esclusivi della settimana del Black Friday. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promo del Black Friday finalmente disponibili

Apple Magic Keyboard per iPad Pro da 12.9 pollici di quarta generazione , layout italiano, trackpad incluso, tastiera con retroilluminazione, protegge gli iPad da entrambi i lati, compatibile anche con iPad Pro da 12.9 pollici di terza generazione. In promozione al minimo storico a soli 189,00 euro , invece di 399,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, layout italiano, trackpad incluso, tastiera con retroilluminazione, protegge gli iPad da entrambi i lati, compatibile anche con iPad Pro da 12.9 pollici di terza generazione. In promozione al minimo storico a soli , invece di 399,00 euro. – Acer Swift 3 SF314-43-R7ZF , notebook con processore AMD Ryzen 5 5500U, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 512 GB, display FHD da 14 pollici, processore AMD Radeon, sistema operativo Windows 11 Home. Colorazione Silver in promozione a soli 499,00 euro , invece di 699,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, notebook con processore AMD Ryzen 5 5500U, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 512 GB, display FHD da 14 pollici, processore AMD Radeon, sistema operativo Windows 11 Home. Colorazione Silver in promozione a soli , invece di 699,00 euro. – Samsung Galaxy S21+ 5G , smartphone con display Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB, memoria RAM da 8 GB, caricatore incluso nella confezione, Dual SIM + eSIM, modello 2021, versione italiana. Colorazione Phantom Black in promozione a soli 729,00 euro , invece di 1079,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB, memoria RAM da 8 GB, caricatore incluso nella confezione, Dual SIM + eSIM, modello 2021, versione italiana. Colorazione Phantom Black in promozione a soli , invece di 1079,00 euro. – Abbonamento PlayStation Plus 12 mesi , codice di download per PSN per account italiani. In promozione a 39,99 euro , invece di 59,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, codice di download per PSN per account italiani. In promozione a , invece di 59,99 euro. – Sony WF-XB700 auricolari tue wireless, Extra Bass, microfono integrato, autonomia fino a 18 ore, resistenti all’acqua con certificazione IPX4. Colorazione blu in super promo a soli 57,90 euro, invece di 150,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it