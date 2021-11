Il nostro pianeta ormai ci sembra piccolo visto la facilità con cui ci si può collegare in quasi qualsiasi punto della terra. Si possono tranquillamente trovare video e immagini di luoghi sperduti in men che non si dica. A portata di click si può arrivare in cima all’Everest e ormai siamo anche quasi in grado di ammirare le profondità oceaniche in tutta la loro stranezza. In realtà però è grande e questo implica che ci sono luoghi particolarmente strani, oltre che a meraviglie mozzafiato. Se di fatto a quest’ultime siamo un po’ di più abituati, ecco alcuni dei posti più bizzarri.

5 luoghi della Terra particolari

Uno dei luoghi più strani è sicuramente la Valle dei Goblin nello Utah. Viene chiamata così per alcune formazioni rocciose che si possono trovare qua e la. Sembrano delle creature, per alcuni dei goblin appunto. Perché ci sono? Perché per millenni, e anche più ovviamente, il vento le ha scolpite con pazienza.

Un’altra bizzarra creazione naturale sono le Colline di Cioccolato di Boholo, un’isola delle Filippine. Si possono trovare ben 1.700 colline coniche che secondo gli esperti sono nate in seguito all’accumulo in passato di depositi di corallo che poi sono stati erosi dall’acqua piovana e in seguito ricoperte di terra e vegetazione. Per quanto riguarda il cioccolato, si fa riferimento al fatto che di autunno diventa tutto marrone.

La Spiaggia Rossa del Panjin in Cina è un esempio di quello che si può trovare di strano sulla Terra. Si tratta di non altro che una spiaggia coperta da una particolare alga rossa chiamata sueda che di autunno inizia a colorarsi intensamente. Il luogo, tra l’altro, è importantissimo per molti uccelli migratori del continente.

Le Terrazze di Pamukkale si trovano in Turchia vicino alle rovine di Hierapolis. Sono delle terrazze completamente bianche piene di acqua termale. Sono uno scenario idilliaco e molto ripreso nei secoli da scrittore e artisti, non a caso è un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Un altro luogo strano, ma forse un po’ più conosciuto è il Selciato del Gigante in Irlanda del Nord, sempre uno scenario ripreso da artisti anche tutt’oggi. A causa di un’antica eruzione vulcanica dovunque ci sono strutture di basalto geometricamente quasi perfette tanto da suggerire un artificialità del tutto, ma non è così. 37.000 colonne poligonali che ci ricordano come la natura è geometrica.