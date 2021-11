Un uomo ha affermato su TikTok di essere un viaggiatore nel tempo, rimasto bloccato nel 2027, dove ritiene di essere l’unico sopravvissuto del genere umano. Si chiama Javier ed è spagnolo, questo è tutto ciò che sappiamo di lui, dato che il suo volto e la sua vera identità sono un mistero.

L’uomo infatti non rivela molti dettagli su di se e nei video postati sulla piattaforma social, non mostra mai il suo volto. L’unica cosa certa è che questa sua affermazione gli ha fruttato fino ad ora oltre 6 milioni di followers.

Javier il viaggiatore nel tempo sopravvissuto all’apocalisse

Javier, il viaggiatore nel tempo posta sulla nota piattaforma, contenuti video relativi alla sua posizione, mostrando uno scenario quasi post-apocalittico di città deserte e luoghi desolati, dove lui afferma di essere l’unico sopravvissuto della nostra specie, anche se molti utenti gli hanno fatto notare che potrebbero essere video ripresi duranti i vari lockdown dovuti alla pandemia di Covid-19.

Nonostante sia infatti un famoso tiktoker da ben 6,6 milioni di followers, molti di color che lo seguono sono infatti scettici sulle sue affermazioni e spesso lo sfidano a dimostrare di essere un vero viaggiatore nel tempo, bloccato in una dimensione immobile nel 2027.

Intanto Javier nei suoi video, della durata di una manciata di secondi, con lo pseudonimo di @unicosobreviviente, continua a millantare di essere l’unico umano sopravvissuto, che vive in un mondo deserto dove il resto di noi è stato spazzato da un ipotetico disastro dal quale nessuno, eccetto lui, si salverà.

Followers divisi: chi crede e chi chiede prove

I post di Javier hanno suscitato un notevole interesse nel pubblico della piattaforma e i followers si dividono tra coloro che credono alle sue affermazioni e coloro che rimangono scettici e continuano a chiedere prove. In passato, infatti, Javier è stato accusato di pubblicare contenuti fake, di cui un follower ha ottenuto anche le prove.

Ma Javier continua imperterrito a rispondere ai suoi accusatori, cercando di fornire loro le prove richieste e continuando a pubblicare video a sostegno delle sue affermazioni. Ecco dunque che arrivano video da angolazioni diverse rispetto a quelle proposte dall’uomo, come richiesto da molti utenti. Altri chiedono riprese del medesimo luogo ad orari diversi, altri di zone molto trafficate e puntualmente Javier li accontenta.

Con queste sue continue risposte sembra aver convinto alcuni followers. Altri invece pensano semplicemente abbia eccellenti doti di editing video. Cosa certa è che riesce a far parlare di se ed è riuscito a raggiungere un numero di followers davvero ragguardevole. Chissà che questo non possa “salvarlo” dal mondo immobile in cui si trova.

Un viaggiatore nel tempo rimasto bloccato nel tempo?

Un altro aspetto poco convincente è che lo stesso Javier afferma di non sapere se è un vero viaggiatore nel tempo. L’uomo afferma che l’unica cosa che sa è di essere un esperimento e che si è svegliato in un ospedale nel 2027. O meglio tutti gli apparecchi elettronici attorno a lui segnano date nel 2027, ma quello che lui vede è come nel 2021.

Secondo le sue affermazioni qualcuno voleva inviarlo nel 2021, ma non sa come abbia fatto e non è nemmeno convinto di esserci, ritiene piuttosto di essere rimasto intrappolato in una sorta di mondo parallelo sospeso tra 2027 e 2021.

Le affermazioni di Javier sembrano dunque essere sufficientemente vaghe e confuse per far si che tutto possa essere e che ognuno di noi possa credere ciò che vuole. Un viaggiatore nel tempo? Un uomo intrappolato in una dimensione diversa dalla nostra? O magari solo un esperto di video in cerca di followers? Per ora con l’ultima ipotesi almeno ha avuto successo.

Ph. Credit: @unicosobreviviente via Instagram