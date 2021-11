Sarebbe bello se l’app di messaggistica di Google, Messaggi e quella di Apple, iMessage fossero più compatibili vero? Ebbene sì, tra poco tutto ciò non sarà più un sogno ma realtà. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, Google sta lavorando ad una versione della sua piattaforma in grado di comprendere meglio alcuni degli aspetti dell’app iMessage. In particolare, le famose reazioni. Andiamo a scoprire la novità.

Come molti di voi già sanno, con iMessage, Apple permette di inviare reazioni ai messaggi (in stile Facebook). Se tra utenti iOS, la reazione viene mostrata alla perfezione, lo stesso non è se la si invia a qualcuno che possiede un dispositivo Android. Manca poco però e il problema sarà risolto. Perché? Una nuova versione dell’app messaggi di Google sta arrivando in campo.

Google Messaggi: l’attesa novità della nuova versione

In queste ore, Google ha rilasciato la beta di una nuova versione della sua nota app Messaggi, la 10.7. Tale versione rende i dispositivi Android “più compatibili” con quelli Apple. Nella beta, infatti, sono state identificate delle stringhe di codice che fanno intuire che presto le app di messaggistica delle due case si capiranno meglio. Come abbiamo già accennato, l’app di Google sarà finalmente in grado di ricevere, senza nessun problema, le reazioni ai messaggi inviate da utenti iOS tramite iMessage. Si tratta di un piccolo passo avanti che promette bene. In futuro, infatti, potrebbero arrivare altre funzioni di questo tipo. Il risultato sarebbe una migliore esperienza utente nel comunicare tra le due differenti piattaforme. Entrambe le aziende ne gioverebbero.

Come già detto, la funzione è comparsa nell’ultima beta dell’app Messaggi di Google. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederla arrivare in versione definitiva. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Google.com