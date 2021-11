Diversi gorilla e leoni sono risultati positivi al test per il Covid-19 in uno zoo nei Paesi Bassi e mostrano sintomi simil-influenzali, perdita di appetito e una leggera tosse. In un comunicato, lo zoo Blijdorp ha spiegato che gli animali “sono in buone condizioni e non presentano rischi per la salute” e si prevede che la “malattia sia lieve“.

Sulla base di altri casi, come negli Stati Uniti, la condizione dell’animale prima di essere contagiato è importante per la cura della malattia. Gli animali si mostrano più immobili, con meno appetito, con una leggera tosse e alcuni hanno problemi di stomaco e intestinali.

Lo zoo municipale di Rotterdam ha inoltre garantito che “non vi erano rischi per i visitatori” e ha sottolineato che, in condizioni normali, non vi è alcun contatto diretto tra il pubblico e quelle specie. I luoghi dove sono installati i gorilla e i leoni vengono immediatamente chiusi ai primi sintomi e sospetti di Covid-19 e, quindi, “gli animali vengono messi in quarantena” e temporaneamente non visitati dal pubblico, in modo che possano riposare e riprendersi.

I custodi e i veterinari dell’istituto stanno monitorando da vicino la salute di questi animali, assumendo farmaci ogni volta che è necessario. Non è ancora chiaro come questi animali siano stati infettati dal nuovo coronavirus, anche se si sospetta che la causa possa essere stato un lavoratore asintomatico. Dall’inizio della pandemia, nel marzo 2020, i custodi hanno seguito un protocollo speciale con misure di protezione che includono l’uso di mascherine, guanti, una distanza di 1,5 metri, cure igieniche aggiuntive e test.

Questi sono i primi casi di animali risultati positivi al Covid-19 in questo zoo.