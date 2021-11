Teufel Boomster Go è lo speaker portatile impermeabile da acquistare ad occhi chiusi, da parte di tutti gli utenti alla ricerca della perfetta soluzione da utilizzare in mobilità, senza doversi preoccupare si possa bagnare, o prendere urti che ne possano effettivamente danneggiare le componenti.

Estetica e Design

1 di 3

Le dimensioni sono chiaramente uno dei suoi punti di forza, raggiunge difatti soli 10,70 x 4,60 x 10,20 centimetri, con un peso di 355 grammi; lo si tiene senza troppi problemi in una sola mano o anche in una tasca di una borsa/zaino, senza che appesantisca più di tanto. La forma è quadrata con angoli smussati/arrotondati, la copertura in gomma gli conferisce un buon grip, di conseguenza difficilmente vi scivolerà di mano; in confezione viene fornito anche un comodissimo laccetto per facilitarne il trasporto.

I materiali costruttivi appaiono buoni, la robustezza è ottima, non abbiamo mai temuto di rovinarlo anche utilizzandolo in condizioni precarie; il rivestimento fa scivolare perfettamente l’acqua (ricordando la certificazione IPX7 per la resistenza all’acqua, anche in immersione, e alla polvere), anche se trattiene abbastanza le impronte, risultando difficile da pulire.

1 di 5

I pulsanti per il controllo sono sapientemente posizionati nella parte anteriore, sul tessuto che ricopre lo speaker vero e proprio; in questo modo si possono raggiungere rapidamente, non richiedono un’eccessiva pressione, e sono facili da premere anche senza guardare effettivamente il prodotto (come la Wonderboom di Ultimate Ears). Discorso diverso per i tasti presenti superiormente, che ricordano molto i prodotti Bose, ma il feedback che restituiscono non è sufficiente, è necessaria una pressione eccessiva, ed è capitato più volte che la Teufel Boomster Go richiedesse una maggiore attenzione per l’accensione o l’accoppiamento con un nuovo dispositivo. Al centro tra i due, ad affiancare i numerosi LED di stato, trova posto la microUSB per la ricarica. Molto comodo, se interessati, la presenza dell’aggancio a vite nella parte inferiore.

Qualità audio e funzioni

Teufel Boomster Go è uno speaker portatile bluetooth, di conseguenza è compatibile con qualsiasi dispositivo che presenti tale connettività; è assente il jack da 3,5 millimetri, non è possibile inviare un input via cavo. La portata del segnale è stabile fino a circa 10 metri, dipendentemente dagli ostacoli che intercorrono.

All’interno è stato posizionato un driver full range da 50 millimetri realizzato in alluminio e due driver passivi per rendere i bassi più corposi (con il principio push-pull), con una potenza totale in uscita di ben 10 watt, e la possibilità di combinare più dispositivi per la realizzazione di più canali audio (destro e sinistro). Il volume massimo raggiungibile è decisamente elevato per le dimensioni del prodotto in sé, va ben oltre le aspettative e la concorrenza, senza mai distorcere troppo il suono o sporcarlo più del previsto. Lo si può tranquillamente utilizzare all’aperto, senza dover ascoltare la musica stando nelle immediate vicinanze, l’emissione della stessa è mono direzionale.

I bassi, come caratteristica di tutti i prodotti Teufel, sono decisamente corposi, senza mai invadere le altre frequenze. Il dettaglio e la nitidezza sono stupefacenti per la tipologia di altoparlante, con una eccellente precisione. Gli alti sono leggermente distorti sui picchi sonori o comunque su voci femminili particolarmente acute, pur restando entro un range di difetto più che accettabile. Nel complesso la resa sonora di questo Teufel Boomster Go è più che adeguata per la fascia di prezzo.

La batteria è ovviamente ricaricabile, il passaggio dallo 0 al 100% richiede all’incirca 2 ore e mezza, raggiungendo una autonomia di 10 ore, dipendentemente dal livello di volume impostato. Anche in questo caso la riteniamo più che accettabile, si può tranquillamente pensare di utilizzare il prodotto per lungo periodo, senza vivere con l’ansia da prestazione, o che possa effettivamente scaricarsi da un momento all’altro.

Teufel Boomster Go: conclusioni

In conclusione il Teufel Boomster Go è un eccellente altoparlante portatile bluetooth, da consigliare agli utenti che sono alla ricerca di una resa audio dal volume decisamente elevato e con una forte propensione verso i bassi. Il dettaglio e la nitidezza del suono emesso dall’amplificatore di potenza di classe D, sono di livello superiore rispetto alla fascia dei 99 euro (di listino) a cui viene posto il dispositivo stesso. Ottimi i materiali utilizzati, di qualità ed in grado di garantire un’eccellente resistenza all’acqua e agli urti, con dimensioni veramente molto compatte.

L’unico lato negativo lo possiamo individuare in pulsanti non perfetti nella parte superiore, il feedback tattile lascia leggermente a desiderare, richiedendo una pressione eccessiva per l’invio dell’input.