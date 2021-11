Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato la creazione della prima “Bitcoin City” al mondo, utilizzando l’energia geotermica proveniente da un vulcano e sarà inizialmente finanziata mediante l’emissione di obbligazioni nel mercato delle criptovalute nel 2022. Da settembre, il Bitcoin circola come valuta ufficiale del Paese centroamericano.

“La città avrà tutto: aree residenziali e commerciali, servizi, musei, intrattenimento, bar, ristoranti, aeroporto, porto, treno, tutto“, ha fatto sapere Bukele. “Bitcoin City”, ha proseguito, farà parte del piano per trasformare il Paese in un centro finanziario globale, anche se non ci sono ancora dettagli sulla data o sul periodo di costruzione.

La città sorgerà nel Golfo di Fonsena, nel sud-est del Paese, nella città costiera di Conchagua, dove si trova l’omonimo vulcano.

Tutto nasce da un vulcano

All’inizio di ottobre, Bukele ha riferito che stavano testando l’estrazione di Bitcoin utilizzando l’energia geotermica generata dai vulcani del Paese, poiché l’estrazione di Bitcoin – il processo mediante il quale vengono creati nuovi Bitcoin utilizzando computer che risolvono problemi matematici complessi – richiede molto denaro ed energia. “Sfrutteremo la generazione di energia geotermica per la città e l’estrazione di Bitcoin“, ha spiegato Bukele.

Attualmente l’energia proviene da un impianto geotermico costruito nel 1999 e alimentato dal vulcano Tecapa, situato nella città di Berlino, a 112 chilometri da San Salvador, la capitale. Bitcoin City riceverà energia attraverso questo impianto, ma poi la fornitura per la città e l’estrazione della criptovaluta arriveranno dal vulcano Conchagua, chiamato “nuovo vulcano”, situato nei pressi della nuova città. “Questa è una città completamente ecologica, alimentata da un vulcano“, ha dichiarato Bukele.

Senza tassazione

Secondo Bukele, l’unica tassa che ci sarà è l’imposta sul valore aggiunto (IVA), che servirà per il mantenimento della città. “Non avremo imposte sul reddito, per sempre. Nessuna imposta sul reddito, zero tasse sulla proprietà, nessuna tassa sulle assunzioni, zero tasse municipali e zero emissioni di anidride carbonica“, ha affermato.