Bere caffè è una routine quotidiana di molte persone. Ci sono molti studi che mostrano i benefici e i aspetti meno positivi del consumo abituale di questa bevanda, ma ora un nuovo studio avrebbe ancora altro da aggiungere. Il consumo quotidiano di caffè, infatti, aiuta le persone a sentirsi attive, ma può avere effetti dannosi sul sonno. È stato anche notato che, sebbene il bere non sembri causare ritmi irregolari nelle camere superiori del cuore (atri), può far “saltare” i battiti nelle camere inferiori (ventricoli).

“Le persone devono capire che questa bevanda ha effetti sostanziali sulla nostra salute e questi sono variabili“, ha detto Gregory Marcus, autore principale dello studio. L’esperto ha aggiunto: “Non è che il caffè sia necessariamente buono o cattivo. È molto probabile che andrà bene o male a seconda di una combinazione di fattori”.

I medici hanno a lungo considerato che la caffeina rappresenta un potenziale rischio per la salute del cuore in quanto è uno stimolante che aumenta la frequenza cardiaca. Ma, secondo Sana Al-Khatib, specialista in cardiologia, studi precedenti sull’argomento hanno prodotto risultati che possono diventare “confusi”. “Una domanda molto comune, che riceviamo quasi ogni settimana dai pazienti, è: posso bere il caffè? Soprattutto nel caso di pazienti con fibrillazione atriale”, un disturbo del ritmo cardiaco che aumenta il rischio di infarto, spiega Al-Khatib.

Cosa ha scoperto la ricerca

Durante la ricerca, che ha portato al nuovo studio, Marcus e il suo team hanno reclutato 100 bevitori di caffè e li hanno dotati di vari dispositivi per registrare continuamente la salute del loro cuore. Nel corso di due settimane, i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a bere tutto il caffè che volevano o a rinunciarvi.

Lo studio non ha trovato prove che il consumo di caffè possa aver creato ritmi irregolari nelle camere superiori del cuore. Ma ha scoperto che il consumo di caffè può far “saltare” i battiti dei ventricoli. “Nei giorni assegnati in modo casuale al caffè, le persone hanno mostrato circa il 50% in più di contrazioni ventricolari premature, ovvero battiti più precoci originati nelle camere inferiori del cuore“, ha affermato Marcus. “Coloro che hanno consumato più di un sorso di caffè hanno mostrato sostanzialmente il doppio dei conteggi“.

Tuttavia, queste contrazioni ventricolari premature sono comuni e generalmente considerate innocue, ha aggiunto lo sperimentatore. “Tutti li abbiamo di tanto in tanto e sono generalmente considerati benigni“, ha detto Marcus. “Ma più contrazioni ventricolari premature sono un fattore di rischio indipendente per l’insufficienza cardiaca nel tempo. Non tutti con queste contrazioni hanno insufficienza cardiaca, ma è un fattore“.

Lo studio indica anche che il caffè ha avuto effetti drammatici anche su altri due importanti fattori di salute: l’attività fisica e il sonno. Si noti che i partecipanti a questo studio erano relativamente giovani e sani, con un’età media di 38 anni e un BMI medio nella fascia alta del sano – “non tipico della popolazione di pazienti che abbiamo analizzato nella pratica clinica“, che sono tipicamente più anziani e hanno uno o più problemi di salute, ha sottolineato al-Khatib.

Gli esperti consigliano alle persone che non sono sicure se prendere o meno il caffè di parlare con un medico, poiché la decisione deve tenere conto dei problemi di salute personali.