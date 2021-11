Secondo i documenti costruzione del Texas, Tesla spenderà circa 1 miliardo di dollari in una nuova fabbrica di veicoli proprio ad Austin, mirando a completare alcuni elementi principali del complesso entro il 31 dicembre. Definita “Gigafactory” questa nuova azienda produrrà il prossimo pick-up elettrico di Tesla, cosi come i veicoli Model 3 e Model Y.

L’espansione precedentemente annunciata di Tesla vicino al fiume Colorado rimane sulla buona strada per iniziare a produrre veicoli nel prossimo futuro e la società sta investendo una notevole quantità di capitale in una struttura di 2.000 acri. La fabbrica risulta essere inoltre un importante simbolo per l’azienda che ha intenzione di spostare la propria sede in Texas ad ottobre.

Tesla, sia avvia completamento della Gigafactory

Il progetto sta procedendo come previsto e la fabbrica sta iniziando a produrre attrezzature e i primi veicoli pre–produzione. I documenti hanno mostrato che Tesla ha iniziato la costruzione nel settembre 2020 su strutture destinate a lavori di carrozzeria, stampaggio, fusione, verniciatura e assemblaggio completo di veicoli presso lo stabilimento, che avrà più di 4,2 milioni di metri quadrati di spazio.

L’azienda attualmente gestisce altri stabilimenti in California, Cina e Nevada, ma è prevista una prossima apertura a Berlino. Tesla in precedenza aveva affermato di aver pianificato di spendere 1,1 miliardi di dollari per lo stabilimento del Texas in incontri con funzionari locali e ha ricevuto agevolazioni fiscali per un valore minimo di 14,7 milioni di dollari. Sarà una fabbrica davvero sbalorditiva, afferma Musk.

Il Texas ha la migliore forza lavoro della nazione e abbiamo costruito un ambiente economico che consente ad aziende come Tesla di innovare e avere successo. La Gigafactory di Tesla manterrà l’economia texana la più forte della nazione e creerà migliaia di posti di lavoro per i texani.

Foto di Jteder da Pixabay