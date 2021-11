Pare che WhatsApp si stia dando una svegliata e stia iniziando ad ascoltare le richieste degli utenti. Nelle scorse ore, l’azienda ha rilasciato una nuova versione web del social. Tra le novità introdotte, anche la possibilità di creare sticker da inviare nelle chat. Il tutto, senza aiuto di nessuna app terza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Sono mesi che gli utenti chiedono a WhatsApp di aggiungere la possibilità di creare sticker personalizzati all’interno delle app iOS e Android. Ancora, purtroppo, ciò non è stato realizzato. Tuttavia, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Sulla versione desktop di WhatsApp è finalmente possibile creare qualsiasi sticker a proprio piacimento. Ecco come funziona la nuova feature.

WhatsApp: come creare sticker sulla versione web del social

La possibilità di creare sticker su WhatsApp Web è stata implementata da poche ore, tuttavia, pare che non tutti gli utenti l’abbiano ricevuta. Molto probabilmente, la casa ha deciso di attivare la funzione solo su alcuni account come test. Se tutto andrà come previsto, in breve tempo, tutti la riceveranno. Scoprire se siete tra coloro che hanno già ricevuto la funzione è molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è cliccare sull’icona delle emoji all’interno di una qualsiasi chat. Tra le opzioni apparirà la nuova voce “crea“, cliccando su di essa si aprirà automaticamente un editor. Grazie a questo, sarà possibile creare qualsiasi sticker, anche complessi. Le possibilità di personalizzazione, infatti, sono numerose!

L’arrivo di una feature del genere sulla versione Web di WhatsApp è una grossa speranza per gli utenti mobile. Se la novità avrà successo, infatti, molto probabilmente l’azienda deciderà di portarla anche sui dispositivi iOS e Android. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.