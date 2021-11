Come abbiamo già visto in altri articoli, i cibi che noi mangiamo possono influenzare la nostra salute, ma non solo in modo negativo. Possono aiutarci nel mantenerci giovani e in salute allo stesso momento. Proprio per questo alcuni ricercatori stanno rivalutando quali sono le migliori diete anti-invecchiamento maggiormente efficaci.

Secondo i risultati di questa revisione le diete come la restrizione calorica, la dieta chetogenica, il digiuno e la restrizione di proteine e amminoacidi, sono efficaci quando si tratta dei loro benefici. L’apporto calorico ridotto senza sfociare in malnutrizione è da sempre uno dei metodi migliori per una durata della vita più lunga.

Le migliori diete anti-età che dovremmo assumere per una maggiore salute

Allo stesso tempo, limitare troppo la dieta non è la strada da percorrere, poiché è comunque importante consumare abbastanza calorie per alimentare il nostro corpo e fornire energia. In generale, mantenere un peso sano e non esagerare è il modo migliore per andare. Per quanto riguarda gli alimenti da consumare, i peperoni rossi, frutti rossi, broccoli, verdure a foglia verde e melograni sono la scelta migliore al riguardo.

Oltre alla dieta i ricercatori suggeriscono di fare esercizio sia fisico che mentale per mantenerci giovani. Ridurre i livelli di stress e mantenere le connessioni sociali aiuta anche a sostenere un invecchiamento sano. In un contesto sociale in cui la lunghezza della vita e gli impegni ad essa correlati tendono sempre più ad aumentare è importante investire sin da giovani sulla propria salute e invecchiamento.

È essenziale garantirsi una vecchiaia al quanto sana, serena e priva di patologie. L’obiettivo principale di questa dieta è quello di rallentare l’invecchiamento sia funzionale che elastico della pelle. Il concetto di restrizione calorica significa appunto restringere, limitare l’assunzione di calorie. A livello pratico, sarebbe necessario alzarsi da tavola con ancora un po’ di appetito. In diversi modelli sperimentali è stato dimostrato che la restrizione calorica è efficace nel ridurre il rischio di malattie gravi come il cancro.

Alimenti efficaci per rallentare l’invecchiamento

Frutta e verdura, in virtù dell’elevato contenuto d’acqua, sono tra gli alimenti a minore densità calorica. Ideali per un regime di restrizione calorica, contengono inoltre importanti quantità di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Pilastro dell’alimentazione mediterranea, i cereali sono un alimento abbastanza controverso. Infatti, in virtù dell’alta densità energetica e del basso apporto di micronutrienti, una dieta ricca di cereali e derivati raffinati predispone al sovrappeso, all’obesità e alle patologie correlate.

E’ quindi necessario definire alcune regole per contestualizzare al meglio questi alimenti nella dieta anti-età. Inoltre nella dieta anti-età è preferibile consumare alimenti a km zero, come carne e pesce e latticini. È da evitare sicuramente grandi quantità di oli vegetali, zuccheri e alcolici.

Foto di Teona Swift da Pexels