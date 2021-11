Le tartarughe giganti delle Galapagos possono pesare ben più di 200 chili e spesso vivono più di 100 anni. Qual è il segreto del loro successo evolutivo? Un nuovo studio conclude che rispetto ad altre tartarughe, questi animali si sono evoluti per avere copie extra di geni, chiamate duplicazioni, che possono proteggere dai danni dell’invecchiamento, incluso il cancro.

I test di laboratorio sulle cellule di tartaruga gigante delle Galapagos confermano l’idea che gli animali abbiano sviluppato tali difese, afferma Vincent Lynch, un biologo evoluzionista dell’Università di Buffalo. In particolare, gli esperimenti hanno dimostrato che le cellule delle creature sono super sensibili a determinati tipi di stress relativi alle proteine ​​danneggiate. Se esposte a queste pressioni, le cellule si autodistruggono molto più facilmente di altre cellule di tartaruga attraverso un processo chiamato apoptos. Distruggere le cellule prima che abbiano la possibilità di formare tumori potrebbe aiutare le tartarughe a sfuggire al cancro. “In laboratorio, possiamo stressare le cellule in modi associati all’invecchiamento e vedere come resistono bene a quel disagio. E si scopre che le cellule di tartaruga delle Galapagos sono davvero, davvero brave a uccidersi prima che lo stress abbia una possibilità causare malattie come il cancro“, afferma Lynch, professore associato di scienze biologiche presso l’UB College of Arts and Sciences.

Lo studio

I risultati sono particolarmente intriganti perché, a parità di condizioni, animali enormi che vivono a lungo dovrebbero avere i più alti tassi di cancro. Questo perché le cose grandi e longeve hanno molte più cellule, e più cellule ha un corpo, più opportunità ci sono per l’insorgenza di mutazioni cancerose.

Uno degli obiettivi principali del lavoro di Lynch è comprendere i meccanismi biologici che aiutano i grandi animali come le tartarughe delle Galapagos a vivere a lungo e prosperare. La ricerca è stata guidata da semplice curiosità. Ma i risultati potrebbero avere anche implicazioni pratiche. “Se riesci a identificare il modo in cui la natura ha fatto qualcosa, il modo in cui alcune specie hanno evoluto le protezioni, forse puoi trovare un modo per tradurre quelle scoperte in qualcosa che avvantaggia la salute e le malattie umane“, afferma Lynch. “Non tratteremo gli esseri umani con i geni delle tartarughe delle Galapagos, ma forse possiamo trovare un farmaco che imiti alcune funzioni importanti“.

Ricerche di questo tipo sottolineano anche il valore della conservazione. “Studi come questo dimostrano perché preservare la biodiversità è così importante“, afferma Glaberman, primo autore del documento e assistente professore di scienze e politiche ambientali presso la George Mason University. “Le specie estreme come le tartarughe giganti delle Galapagos probabilmente nascondono molti segreti per affrontare le principali sfide umane come l’invecchiamento e il cancro e persino i cambiamenti climatici. Il nostro studio mostra anche che anche all’interno delle tartarughe, specie diverse sembrano, agiscono e funzionano in modo diverso, e perdono qualsiasi specie per estinzione significa che un pezzo di biologia unica sarà perso per sempre nel mondo“.

Lo studio è stato pubblicato su Genome Biology and Evolution. I risultati confermano e si basano sui risultati di ricerche passate, come uno studio del 2018 di un altro team che ha utilizzato anche analisi genetiche per esplorare la longevità e le malattie legate all’età nelle tartarughe giganti.