Il Black Friday è ormai terminato, sebbene oggi sia la giornata del Cyber Monday, tuttavia su Amazon avete tempo fino alle 23.59 per acquistare alcuni dei prodotti più venduti e richiesti dall’intera community italiana, a prezzi sempre scontatissimi.

Come ormai saprete, Amazon ha colto la palla al balzo per cercare di offrire al consumatore il miglior servizio, attivando due soluzioni molto amate: una intera settimana di sconti speciali, e sopratutto la possibilità di restituire i prodotti gratuitamente fino al 31 gennaio 2022 (prassi comune a tutti gli anni). Per questo motivo ancora oggi sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi scontati, ma come detto avete ancora pochissimo tempo per fruirne. Di seguito trovate la selezione dei 5 dispositivi più venduti di tutto il Black Friday.

Amazon Black Friday 2021: i prodotti più venduti

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD – prezzo di 18,99 euro al posto di 39,99 euro – LINK.

con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD – prezzo di 18,99 euro al posto di 39,99 euro – LINK. Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, 2 Testine, Azione Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition – prezzo di 49 euro al posto di 134 euro – LINK.

Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, 2 Testine, Azione Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition – prezzo di 49 euro al posto di 134 euro – LINK. FIFA 22 Standard – PlayStation 4 – prezzo di 49 euro al posto di 79 euro – LINK.

– PlayStation 4 – prezzo di 49 euro al posto di 79 euro – LINK. Fairy Platinum Plus Pastiglie Lavastoviglie, 100 Cicli, 5 x 20 Capsule, Detersivo Lavastoviglie al Limone, Brillantezza Originale, Tecnologia Anti-Opaco con Azione Brillante – prezzo di 15,99 euro al posto di 26,99 euro – LINK.

Pastiglie Lavastoviglie, 100 Cicli, 5 x 20 Capsule, Detersivo Lavastoviglie al Limone, Brillantezza Originale, Tecnologia Anti-Opaco con Azione Brillante – prezzo di 15,99 euro al posto di 26,99 euro – LINK. Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso ®* – prezzo di 15,99 euro al posto di 30,99 euro – LINK.

Tutti i prodotti elencati sono spediti gratuitamente direttamente da Amazon, in quanto superano i 19 euro, nel caso non foste clienti Amazon prime.