Israele vieterà agli stranieri di entrare nel Paese per 14 giorni e utilizzerà la sorveglianza per fermare la diffusione della nuova variante del Covid. Il divieto è entrato in vigore a mezzanotte di domenica, dopo la piena approvazione del governo. Israele ha finora confermato un caso della variante di Omicron potenzialmente più infettiva rilevata per la prima volta in Sudafrica.

Molti Paesi hanno vietato i viaggi in Sudafrica e nei suoi stati limitrofi. Il Sudafrica, inoltre, si è lamentato di essere punito, anziché applaudito, per aver scoperto la variante Omicron all’inizio di questo mese. L’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che la nuova variante è “preoccupante”, dato che le prime prove suggeriscono un rischio di reinfezione più elevato.

Tuttavia, allo stesso modo, l’OMS ha messo in guardia contro i Paesi che impongono frettolosamente restrizioni di viaggio, affermando che si dovrebbe cercare un “approccio scientifico e basato sul rischio“.

Quanto è preoccupante la nuova variante Covid?

Oltre al divieto di ingresso per i non israeliani, sarebbe richiesta una quarantena obbligatoria di tre giorni per tutti i cittadini israeliani vaccinati e una quarantena di sette giorni per coloro che non sono stati vaccinati. Nella giornata di sabato scorso, le autorità israeliane avevano inserito 50 nazioni africane nella cosiddetta lista “rossa”. Tutti i cittadini israeliani di ritorno da quei Paesi devono andare in quarantena negli hotel approvati dal governo e sottoporsi ai test Covid.

Israele ha confermato più di 1,3 milioni di infezioni da Covid dall’inizio della pandemia, con oltre 8.100 morti, secondo l’università americana Johns Hopkins. Mentre, in altri Paesi, la situazione è la seguente:

Il Regno Unito ha annunciato che i test PCR saranno obbligatori per tutti coloro che entrano nel Paese e tutti i contatti di nuovi casi varianti dovrebbero autoisolarsi.

ha annunciato che i test PCR saranno obbligatori per tutti coloro che entrano nel Paese e tutti i contatti di nuovi casi varianti dovrebbero autoisolarsi. L’ Austria ha visto migliaia di persone protestare contro i piani del governo per rendere obbligatorie le vaccinazioni;

ha visto migliaia di persone protestare contro i piani del governo per rendere obbligatorie le vaccinazioni; La Svizzera ha inasprito i requisiti di quarantena per i viaggiatori provenienti da diversi Paesi europei e africani. Le prime indicazioni di un referendum sembrano suggerire agli elettori di sostenere il piano del governo su un certificato di passaporto Covid necessario per entrare nella maggior parte degli spazi pubblici.

ha inasprito i requisiti di quarantena per i viaggiatori provenienti da diversi Paesi europei e africani. Le prime indicazioni di un referendum sembrano suggerire agli elettori di sostenere il piano del governo su un certificato di passaporto Covid necessario per entrare nella maggior parte degli spazi pubblici. L’Australia ha dichiarato che i voli da Sudafrica, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Malawi e Mozambico saranno sospesi per 14 giorni. Ai non australiani che sono stati in quei Paesi nelle ultime due settimane è ora vietato l’ingresso in Australia.

È una situazione in rapida evoluzione. Il profilo genetico di Omicron ha sollevato preoccupazioni, ma c’è una carenza di dati, il che significa che nessuno ha il quadro completo di ciò che può fare. Non è chiaro quanto grande sia la minaccia. Quello che al momento sembra chiaro è che Omicron ha mutazioni che teoricamente lo aiutano a diffondersi più rapidamente e ci sono prove crescenti di ciò che sta accadendo in SudAfrica. Inoltre, possiede mutazioni che teoricamente rendono i vaccini meno efficaci.

Ma non sappiamo quanto sia trasmissibile. Non sappiamo se sia più lieve o più grave. Non sappiamo cosa accadrà davvero quando si scontrerà con il nostro significativo muro di immunità costruito attraverso i vaccini.