Il Natale si sta avvicinando a grandi passi e sentite il desiderio di rendere festosa e gioiosa la vostra scrivania, così da entrare nel mood giusto. Rallegrare l’ambiente di lavoro con delle catene luminose è certamente un ottimo modo per riuscire a produrre meglio, ricreando un ambiente sereno nel quale svolgere le proprie mansioni.

Se siete alla ricerca di idee originali per l’ufficio o anche per la vostra postazione di smart working, questo è l’articolo che fa esattamente al caso vostro, poiché basteranno piccoli accorgimenti per decorare con gusto e raffinatezza la postazione, sia che si trovi in casa sia all’interno dell’ufficio.

Come scegliere le luci giuste?

Il primo passo da compiere quando si decide di decorare la propria scrivania con una catena luminosa è quello di scegliere la luce migliore in base allo stile della stanza e al tipo di clima che si intende creare.

Se parliamo di un ufficio, il suggerimento è di scegliere una soluzione monocolore, così che il risultato non sia eccessivamente confusionario ma allo stesso tempo possa trasmettere un’idea di festa.

L’opzione prevede delle lampadine che emettono luce calda o fredda, ma sarebbe meglio optare per la prima ipotesi poiché favorisce maggiormente un senso di intimità e una conversazione maggiormente fluida.

Se invece vi trovate in un periodo di smart working o il vostro lavoro si svolge sempre in casa, avrete la possibilità di sbizzarrirvi con soluzioni più colorate, che prevedono l’accostamento del rosso e del bianco, dell’argento e del blu o, perché no, di una catena formata da tutti i colori più festosi, che ricordano subito come il Natale sia alle porte.

La scelta dipende da voi e dal tipo di messaggio che desiderate trasmettere, l’importante è che tutto l’ambiente sia uniforme e bilanciato, poiché scegliere diverse tipologie di catene nello stesso spazio potrebbe pregiudicare l’equilibrio e l’armonia.

Come disporre le catene luminose sulla scrivania

Una volta che avrete completato il vostro acquisto, non vi rimane altro da fare che collocare le catene luminose lungo la postazione di lavoro. Potete decidere se ancorarle al bordo della scrivania seguendo una linea dritta e geometrica, così da esaltarne il profilo in modo preciso e molto grazioso.

In alternativa potete optare per una disposizione più casuale, poggiando il filo sulla superficie piana e lasciando che si snodi liberamente per un effetto più originale e sbarazzino.

Ancora, se avete una scrivania irregolare potete posizionare le luci in basso sul pavimento, circondandola di splendore e luminosità come se si trovasse su un magico tappeto. Sta a voi scegliere la soluzione che meglio si addice al vostro ambiente di lavoro, con una maggiore libertà in casa essendo totalmente padroni dello spazio circostante.

Un’idea davvero originale è quella di comprare una campana di vetro all’interno della quale collocare le lucine, attorcigliandole su loro stesse così da creare un suggestivo intreccio luminoso. Potete poi inserire delle pigne, della frutta essiccata o altri elementi decorativi inerenti al natale, che possano arricchire la composizione senza appesantirla.

In alternativa, perché non acquistare delle catene di piccole dimensioni e passarle attorno al porta penne o ai principali articoli di cancelleria presenti sulla scrivania? In tal caso potete optare per un monocolore, che risulterà meno invadente alla vista mentre state lavorando.

Qualunque sia la soluzione per la quale deciderete di optare, sia in termine di colori sia di tipologia e sistemazione, ricordate di acquistare sempre prodotti di buona qualità e soprattutto sicuri, poiché il rischio di un cortocircuito è presente nel caso in cui il materiale sia scadente o non sia stato assemblato nella maniera corretta. Ovviamente non vi dimenticate di accompagnare le vostre giornate di smart working che precedono il Natale con una playlist adeguata e totalmente a tema.