Un nuovo studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di Zurigo ha scoperto che ammalarsi di altri coronavirus innocui può portare una maggior protezione al Covid-19. Le risposte anticorporali delle precedenti infezioni possono portarci a creare un’immunità a questo nuovo virus.

Lo studio mostra che una forte risposta anticorpale ai coronavirus umani aumenta il livello di anticorpi contro SARS-CoV-2. Quindi qualcuno che ha acquisito l’immunità ai coronavirus innocui è quindi protetto maggiormente contro le gravi infezioni da Covid-19.

Essere esposti ad altri coronavirus possono portare a ad un’immunità al Covid-19

Nelle ultime settimane i ricercatori hanno analizzato come gli anticorpi possono proteggere le persone al Covid-19. Recenti studi l riguardo suggeriscono che un anticorpo può ridurre la gravità di un numero considerevole di coronavirus, tra cui il nuovo coronavirus e quello originario della SARS. Se non siamo coperti da immunità di altri coronavirus, è bene vaccinarsi per stare più sicuri e protetti da qualunque di queste infezioni.

Inoltre gli esperti raccomandano qualsiasi persona deve ricevere il suo vaccino soprattutto con l’avvicinarsi dei mesi invernali, dove abbiamo visto che il virus torna a salire e a mietere milioni di vittime di tutto il mondo. Proprio di recente abbiamo visto l’emergere della nuova variante omicron, che preoccupa la salute pubblica in quanto suggerisce che la pandemia non è ancora finita.

La variante ha almeno 30 mutazioni nella proteina spike e 10 mutazioni nel recettore ACE2, che consente al virus di eludere potenzialmente i vaccini. Diversi esperti hanno dichiarato che ci sono ancora poche informazioni riguardo la trasmissibilità, la gravità e la pericolosità di questa nuova variante. Tuttavia gli esperti affermano che questa variante possa essere meno violenta delle precedenti, portando a pensare ad una nuova fase della pandemia.

La variante omicron potrebbe essere trasmissibile più velocemente, ma potrebbe fare meno danni. Il virus, pur rimanendo un problema, diventa anche parte della soluzione; ogni persona che si riprende da un caso lieve rimane con una maggiore immunità contro le future infezioni rispetto a quella fornita da qualsiasi vaccino attuale. Questo sarebbe un segno che i futuri focolai di Covid-19 potrebbero mettere meno pressione sui sistemi sanitari e ospedalieri, sostanzialmente trasformando il mondo in uno in cui dobbiamo convivere con il virus.

Foto di Anna Shvets da Pexels