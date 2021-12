Il futuro dei servizi sanitari e di quelli legati al benessere della persona sta prendendo forma davanti ai nostri occhi. I progressi tecnologici hanno raggiunto livelli talmente avanzati da riuscire a innovare anche la sanità: con l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e quella aumentata, la robotica, la stampa 3D e la nanotecnologia. Di conseguenza, tutti i professionisti che lavorano per migliorare la salute del corpo umano devono abbracciare tutte le nuove tecnologie e avere dimestichezza con esse.

Questo significa che in futuro gli infermieri saranno robot? Si tratta di un quesito radicale, e la risposta è invece, probabilmente, uno scenario più ibrido. Facciamo un esempio: consideriamo il benessere e la cura del corpo.

Sono sempre di più i centri che combinano l’esperienza e la sensibilità dello staff ai dati oggettivi di macchinari tecnologici e all’avanguardia. Ne è un esempio il centro 4.0 per l’healh fitness Move Different di Torino: è dedicato al benessere dei clienti e al movimento, attraverso un approccio veramente a 360° – che solamente la tecnologia può garantire. E i sistemi innovativi scelti da Move Different sono al 100% italiani: sono firmati TecnoBody e forniscono dati in tempo reale perché ogni progresso sia monitorato in maniera oggettiva.

Un esempio? Il macchinario ProKin 212 MF, che esegue in pochi secondi la stabilometria, cioè la valutazione della postura e del centro di pressione in posizione statica. E così la sport performance raggiunge livelli di efficienza senza precedenti.

L’intelligenza artificiale

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale non fanno altro che crescere, pertanto non solo c’è tantissima curiosità intorno a essa, ma è anche il momento migliore per sfruttarne tutta la potenzialità nel settore della sanità e del benessere della persona. Basti pensare che le stime parlano di una crescita annuale del 40% dell’uso dell’intelligenza artificiale nel sistema sanitario: da 600 milioni di dollari nel 2014 a 6,6 miliardi di dollari nel 2021.

Questa tecnologia può aiutare a ridurre e mitigare i rischi di scenari medici che si possono prevenire ed evitare in tre importanti modi:

Automatizzando i reminder: questo aiuterebbe i pazienti a prendere le medicine in determinati lassi di tempo;

Identificando le persone a rischio che necessitano di un intervento medico, e allertando lo staff;

Fornendo raccomandazioni sui dosaggi personalizzati per ciascun paziente, in base alla chimica corporea.

Un’altra grande alleata dell’evoluzione dell’industria della sanità, poi, è la stampa 3D, che permette di creare impianti e addirittura articolazioni per interventi chirurgici. È molto usata anche per realizzare protesi: dà la possibilità di ricreare arti che si adattano perfettamente al corpo, garantendo il massimo del comfort e della mobilità.

E anche senza citare tecnologie troppo complesse e costose, la rivoluzione in questo settore era già cominciata con l’avvento degli accessori tecnologici indossabili, come le cinture e gli smartwatch. Questi consentono di tenere monitorato il battito cardiaco segnalando eventuali anomalie cardiovascolari: aiutano a prevenire condizioni pericolose e gravi.

La tecnologia, del resto, sta trasformando il mondo intero non poteva non toccare anche tutti gli ambiti legati alla salute umana, i quali appartengono a un’industria che non richiede solamente personale altamente qualificato, ma anche innovative infrastrutture e strumenti.