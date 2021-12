Non esistono cibi buoni o cattivi, ma è il nostro piano alimentare ad essere importante se vogliamo parlare di un’alimentazione sana. Questo è il messaggio principale dell’American Heart Association nelle loro linee guida per una migliore salute del cuore di tutte le persone di qualunque età e circostanze di vita. Gli esperti che hanno scritto le linee guida suggeriscono che le persone per quanto riguarda il mangiare non si basano sull’importanza di sostanze nutritive, ma su ciò che più preferiscono e che più possono permettersi.

Questo non significa che non possiamo mangiare avvolte cibi spazzatura, ma semplicemente che non dovremmo abusare di questi piatti se il nostro obiettivo è quello di rimanere in salute. Molti esperti concordano sul fatto che la parola chiave su cui fare affidamento è proprio “occasionalmente”. Non esiste una dieta che possa adattarsi a tutti, ma i principi che si trovano alla base delle diete, possono essere adattati a tutti.

Cuore, il nostro piano alimentare può influenzare la sua salute

L’obiettivo è rendere possibile una buona alimentazione per tutti. Più sani riusciremo a mantenere tutti, più bassi saranno i nostri costi sanitari. Dall’ultima pubblicazione delle linee guida dietetiche per la salute del cuore, ormai dei 15 anni precedenti, non è cambiato molto. Soprattutto gli americani consumano troppi zuccheri, grassi che ostruiscono le arterie e non mangiano moltissima frutta e verdura, cereali integrali, ricchi di nutrienti che possono prevenire malattie cardiache, cancro e diabete.

Per troppo tempo i consigli nutrizionali si sono spesso concentrati su i singoli nutrienti e ingredienti e non ai modelli dietetici generali che possono adattarsi a pieno alle persone, al loro stile di vita e ai loro budget. Quindi invece di stilare una lista di divieti su cosa non mangiare, il nuovo metodo si basa sulla promozione di modelli dietetici salutari per il cuore che potrebbero adattarsi ai numerosi gusti e stili di vita delle persone.

Le nuove linee guida possono favorire cambiamenti evolutivi graduali che possono durare tutta la vita. Stiamo parlando di cambiamenti duraturi che incorporano preferenze personali, tradizioni culinarie e ciò che è disponibile dove le persone fanno acquisti e mangiano. Il primo principio delle linee guida è quello di regolare il proprio apporto e dispendio energetico per raggiungere e mantenere un peso corporeo sano, una raccomandazione che può essere più facile da seguire con i prossimi due principi: mangiare molta frutta e verdura e scegliere cibi fatti principalmente con cereali integrali piuttosto che con cereali raffinati.

Alcune scelte proteiche salutari raccomandate includevano pesce e frutti di mare, legumi e noci e latticini a basso contenuto di grassi o senza grassi. Se si desidera la carne, scegliere tagli magri e astenersi da carni lavorate come salsicce, hot dog e salumi ad alto contenuto di sale e grassi saturi.

