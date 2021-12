Quali sono i regali più originali per stupire una persona cara? Questa è una domanda che molti si pongono, specialmente in occasione di alcune festività, come quelle natalizie. Ogni anno, infatti, quando si devono acquistare molti articoli per più persone, spesso si tende a cadere nel banale, scegliendo i primi oggetti che capitano davanti agli occhi per evitare di dover girare in tanti negozi o visitare tanti shop online (facendo attenzione alle truffe). In poche parole, moltissime persone proprio in occasione delle festività natalizie rimangono senza idee regalo natale. Tuttavia, se si vuole donare qualcosa di pensato appositamente per colui che dovrà riceverlo, basta orientarsi sui regali personalizzati. Questi, infatti, sono la soluzione ideale per evitare di regalare qualcosa di inutile o qualcosa che il destinatario possiede già.

Oggetti con foto

Tra le idee regalo Natale più originali, rientrano sicuramente gli oggetti personalizzati con una stampa, ad esempio una fotografia importante. Ormai è possibile stampare su tutte le superfici con tecniche moderne che permettono di ottenere risultati ottimali e duraturi nel tempo. Ciò significa che si può scegliere tra una moltitudine di idee regalo Natale con stampa, come ad esempio una t-shirt personalizzata, un calendario, una cover per smartphone, una decorazione da appendere all’albero, ecc. Si tratta di oggetti che è possibile regalare a tutti, e che rientrano in qualsiasi budget, ai quali un tocco di originalità è conferito proprio dalla personalizzazione pensata per colui che dovrà riceverlo. Tra le foto che è possibile stampare, non solo le foto personali, ma anche le immagini più belle che raffigurano un luogo importante per il destinatario.

Magliette personalizzate

Tra le idee regalo natale è possibile annoverare sicuramente anche le magliette personalizzate. Con il passare degli anni, infatti, i capi di abbigliamento personalizzati sono diventati sempre più di moda. Ad esempio è possibile creare una maglietta con scritte personalizzate, oppure con una particolare fotografia in modo da ricordare un determinato evento o un giorno speciale per il destinatario. Tutto ciò che occorre fare è connettersi al sito ufficiale di una azienda che opera in questo settore, scegliere la maglietta da personalizzare, decidere come personalizzarla e il gioco è fatto. Un piccolo consiglio per non commettere errori, se si ha intenzione di personalizzare la maglia con una foto, è quello di prediligere fotografie di alta qualità e prive di zoom. In caso contrario si potrebbe correre il rischio di creare una maglietta con i particolari sgranati.

Foto stampate su tela

Un’altra simpatica idea regalo natale è la fotografia stampata su una tela. Il risultato finale è molto simile ad un vero e proprio quadro. Anche questo regalo può essere fatto ad amici, parenti, fidanzati, fidanzate, ecc. Ad esempio è possibile stampare una foto di famiglia per creare un quadro da appendere nel salotto, oppure un quadro romantico per le giovani coppie innamorate. Anche in questo caso, anzi soprattutto in questo caso, è consigliabile prestare particolare attenzione alla qualità della foto che si vuole stampare. Anche se, è bene precisare, che di solito sono stesso i siti a consigliare un livello di qualità dell’immagine “minima”.

Calendario

Infine, possiamo annoverare tra le buone idee regalo natale anche i calendari personalizzati. Con questi ultimi, infatti, è possibile creare una simpatica sequenza di foto significative da guardare con il passare dei mesi. Anche questa idea è molto simpatica, il genere di foto da stampare, infatti, può variare a seconda del destinatario del regalo, se si tratta di un fidanzato (o fidanzata) allora è possibile optare per qualcosa di romantico, viceversa, se si tratta di amici, allora è possibile inserire foto simpatiche o magari “storiche” e rappresentative dell’amicizia.