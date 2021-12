La rivoluzione Iliad continua a gonfie vele. In queste ore, il noto operatore virtuale francese ha annunciato l’arrivo di una nuova tariffa a tempo limitato. Si chiama “Flash 150” e può essere considerata la più conveniente e ricca mai lanciata dall’azienda. Ciò che sorprende più di tutto è il prezzo. Andiamo a scoprirlo insieme!

Disponibile fin da subito per tutti i nuovi clienti, Flash 150 offre un ricco pacchetto di contenuti allo stesso identico prezzo della precedente tariffa di punta Iliad, Giga 120. Bisogna affrettarsi però, la promo ha una data di scadenza. Ecco tutti i dettagli.

Iliad Flash 150: ben 150 GB in 5G ad un prezzo incredibile

Quando diciamo che Flash 150 è forse la tariffa telefonica più conveniente del mercato non scherziamo. Questa offre minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 150 GB di traffico dati in 5G fino a 855 Mbps. Il prezzo da sostenere è di soli 9,99 euro al mese! Non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Il prezzo della tariffa rimarrà invariato per tutta la durata del contratto. Sono inclusi, a costo zero, i servizi come hotspot personale, segreteria telefonica, mi richiami, ecc.

Come già detto, Flash 150 è rivolta a tutti coloro che attivano una nuova SIM Iliad (con o senza portabilità del numero). É previsto un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro. Flash 150 è disponibile per la sottoscrizione sia online che presso i punti vendita Iliad sparsi per il territorio italiano. La promo è momentaneamente a tempo limitato (molto probabile però che l’azienda la renda permanente dopo il periodo promozionale). Per ora, il termine ultimo per aderire all’offerta è fissato al prossimo 11 gennaio 2022. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it