Come da tradizione, anche quest’anno sono stati assegnati i premi “Best of 2021” su Google Play, una sorta di celebrazione per le app e i giochi maggiormente scaricate durante l’anno. Google ha condiviso le statistiche finali online e a quanto Pokémon Unite è stato eletto vincitore del premio “Miglior Gioco del 2021”, uno dei maggiori premi dell’evento. Il MOBA di TiMi Studios non contento si è accaparrato anche il premio di “Miglior Gioco Competitivo” affiancato da altri titoli.

Per chi non lo conoscesse, Pokémon Unite è stata una delle maggior rivelazioni di quest’anno in fatto di videogiochi. Si tratta di un MOBA a tema Pokémon sullo stesso filone di League of Legends e simili disponibile su Nintendo Switch e dispositivi mobile. I giocatori nei panni di uno dei campioni disponibili scende in un campo di battaglia e si scontra con altri giocatori al fine di ottenere la vittoria a colpi di tecniche Pokémon. Una commistione senz’altro ben riuscita che ha consentito al MOBA di vincere il prestigioso premio di Google Play. Ma Pokémon Unite non è l’unico titolo ad aver ottenuto più di un premio, guardiamo quindi insieme tutti i vincitori di quest’anno.

I “Best of 2021” di Google Play

Miglior Gioco del 2021:

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

Scelto dagli Utenti:

Garena Free Fire Max (Garena)

I Migliori Giochi Competitivi:

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Marvel Future Revolution (Netmarble)

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

Rogue Land (Huuuge Games)

Suspects: Mystery Mansion (Wildlife Studios)

I Migliori Game Changer:

Inked (Somnium Gammes)

JankenUP (Humita)

Knights of San Francisco (Raidead)

Overboard! (Inkle)

Tears of Themis (MiHoYo)

I Migliori Giochi “Pick Up & Play”

Cats in Time – Relaxing Puzzle Game (Pine Studio)

Crash Bandicoot: On the Run! (King)

Disney Pop Town (Sundaytoz Corp)

Switchcraft: Magical Match 3 (Wooga)

Towers: Relaxing Puzzle (Jox Development)

I Migliori Indie:

7 Billion Humans (Tomorrow Corporation)

Bird Alone (George Batchelor)

Donut County (Ben Esposito)

My Friend Pedro: Ripe for Revenge (Devolver Digital)

Puzzling Peaks EXE (AppSir)

I Migliori Giochi per Tablet:

Chicken Police – Paint it Red! (HandyGames)

My Friend Pedro: Ripe for Revenge (Devolver Digital)

The Procession to Calvary (Nephilim Game Studios)

Overboard! (Inkle)

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Ph. Credit: Pokémon Unite