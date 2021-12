Gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando duramente per approfondire le proprie conoscenze sull’ultima variante COVID-19 identificata, denominata Omicron, che ha portato a divieti di viaggio internazionali e misure di quarantena più severe. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha classificato la variante di Omicron, identificata per la prima volta in Sudafrica, come “preoccupante” nel timore che potesse essere più trasmissibile e in grado di eludere la malattia.

Le autorità sanitarie sudafricane hanno lanciato per la prima volta l’allarme sulla nuova variante quando un medico che curava i pazienti COVID-19 all’inizio di novembre ha scoperto che i loro sintomi non si adattavano al profilo della variante Delta classica. Nelle ultime settimane, la variante Omicron è stata collegata a un aumento del numero di casi di COVID nella provincia sudafricana di Gauteng, che comprende le città di Pretoria e Johannesburg.

È troppo presto per dire se i vaccini sono ancora efficaci, ma alcuni esperti suggeriscono che è probabile che l’immunizzazione offra protezione contro gli effetti peggiori della malattia. L’OMS e gli esperti di tutto il mondo hanno avvertito le persone di non farsi prendere dal panico, sottolineando che si sa molto poco di Omicron. Sebbene ci sia molto da imparare su questa nuova variante, questo è ciò che sappiamo finora.

Perché Omicron è una variante preoccupante?

La decisione dell’OMS di classificare Omicron come una variante preoccupante si basa sulla presenza di diverse mutazioni che possono modificare il comportamento del virus. Il più alto ente sanitario ha sottolineato che “le prove preliminari suggeriscono un rischio più elevato di reinfezione“; in altre parole, le persone che in precedenza avevano il COVID-19 potrebbero essere reinfettate più facilmente.

Omicron è più trasmissibile?

Mentre alcune delle mutazioni di Omicron sono state associate ad una maggiore trasmissibilità, non è ancora stato determinato se sia più contagioso di altre varianti. Tuttavia, il recente aumento dei casi in SudAfrica, in particolare nella provincia di Gauteng, suggerisce che Omicron potrebbe aver migliorato la trasmissibilità.

Omicron è più letale di altre varianti

Poiché ci sono ancora relativamente pochi casi confermati, non è noto se Omicron sia più letale o causi una malattia più grave rispetto ad altre varianti. A questo proposito, l’OMS afferma che “al momento non ci sono informazioni che suggeriscano che i sintomi associati a Omicron siano diversi da quelli di altre varianti“. Infatti, la dottoressa sudafricana Angelique Coetzee, che ha scoperto la nuova variante nei suoi pazienti, ha notato che questa variante tendeva a produrre sintomi più lievi.

Gli attuali trattamenti COVID per Omicron funzioneranno?

Ancora non c’è sicurezza in questo. Ma la buona notizia è che almeno alcuni di loro dovrebbero. I farmaci antivirali, come molnupiravir e remdesivir, impediscono al virus di replicarsi nelle nostre cellule invece di prendere di mira le proteine ​​nel picco. È probabile che questi trattamenti funzionino anche contro Omicron come contro altre varianti.

I vaccini Omicron funzionano?

I vaccini COVID funzionano allenando il sistema immunitario del corpo a riconoscere la proteina spike del virus SARS-CoV-2. Data la presenza di decine di mutazioni in questo importante bersaglio vaccinale, è lecito interrogarsi sull’efficacia delle immunizzazioni antivirus contro la variante Omicron. Il Sudafrica ha tassi di vaccinazione bassi, solo circa un quarto della popolazione è coperto, quindi ci vorrebbe del tempo per valutare l’efficacia del vaccino contro la variante Omicron.