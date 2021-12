Nell’Artico finirà per cadere più pioggia che neve e questa transizione avverrà decenni prima del previsto, come riporta un nuovo studio condotto dall’Università di Manitoba. Le proiezioni degli ultimi modelli, pubblicate da un team internazionale di ricercatori guidato dalla UM sulla rivista Nature Communications, mostrano un forte aumento del tasso e della gamma di precipitazioni che dovrebbero cadere sull’Artico e la maggior parte di questi eventi futuri potrebbe essere, appunto, pioggia. Questo cambiamento si verifica a causa del rapido riscaldamento, della perdita di ghiaccio marino e del trasporto di calore verso i poli nell’Artico.

“Ci sono enormi ramificazioni di questi cambiamenti, che abbiamo notato nel documento, come la riduzione del manto nevoso, l’aumento dello scioglimento del permafrost, più frequenti precipitazioni di pioggia che neve e maggiori eventi di inondazione dovuti all’aumento della portata dei fiumi, tutti fattori che hanno implicazioni per popolazioni della fauna selvatica e mezzi di sussistenza umani“, afferma in una dichiarazione la ricercatrice capo Michelle McCrystall, borsista post-dottorato presso l’UM Center for Earth Observation Sciences.

Si prevede che questa transizione verso un’era dominata dalla pioggia nell’Artico inizierà in momenti diversi a seconda della stagione e della regione. In autunno, ad esempio, questi nuovi modelli prevedono che il cambiamento avverrà tra il 2050 e il 2080, mentre i vecchi modelli prevedevano che ciò avverrà tra il 2070 e il 2090. E in quello che potrebbe essere considerato un presagio, visto che i ricercatori stavano preparando il loro rapporto nell’agosto di quest’anno, la pioggia è caduta per la prima volta nella storia registrata nel punto più alto della calotta glaciale della Groenlandia. “Il fatto che in questo momento stia piovendo sulla Groenlandia e che in futuro potremmo avere più pioggia, mi sorprende un po’“, afferma McCrystall. “E quando parliamo di ciò che accadrà nel 2100, sembra che sia molto tempo, ma sono solo 80 anni. Quella è la prossima generazione. E se continuiamo la traiettoria che stiamo andando, potrebbero verificarsi molti problemi anche più velocemente di quanto progettiamo“.

Lo studio avverte che la riduzione della copertura nevosa aggraverà ulteriormente la situazione nell’Artico e il riscaldamento globale, l’aumento dei flussi di CO2 in inverno, il rilascio di metano dal suolo e scongelamento del permafrost.

Si prevede che questa transizione verso un’era dominata dalla pioggia nell’Artico inizierà in momenti diversi a seconda della stagione e della regione

Il cambiamento delle precipitazioni influenzerà anche l’umidità del suolo e delle acque sotterranee e le reti di funghi sotterranei che supportano tutta la flora aerea. E, come sottolinea il coautore Bruce Forbes dell’Università della Lapponia Arctic Center, più eventi di pioggia che neve possono portare catastrofiche carestie alle popolazioni selvagge di caribù, renne e buoi muschiati – le spesse croste di ghiaccio che si formano quando l’aria, i refrigeranti possono essere impenetrabili, impedendo agli animali di accedere al foraggio. Ma si prevede che le popolazioni di uccelli migratori nell’Artico se la caveranno bene in queste condizioni più calde e umide. Il problema è che non solo si tratta di un problema per renne, caribù e bue muschiato, ma anche per le persone che dipendono da loro.

Il gruppo di ricerca osserva che se possiamo rimanere al di sotto di 1,5°C del riscaldamento globale, alcuni di questi cambiamenti previsti (vale a dire, il passaggio a precipitazioni dominate dalla pioggia) potrebbe non verificarsi in alcune regioni dell’Artico. Ma se continuiamo sulla traiettoria attuale, che date le attuali politiche globali significa che potremmo raggiungere il riscaldamento globale di 3°C entro la fine del secolo, è probabile che questa transizione avvenga.

Non è noto cosa significhi questa transizione delle precipitazioni per il ghiaccio marino, la caratteristica paesaggistica dominante dell’Artico. In breve, più pioggia significa più acqua dolce sulla superficie dell’oceano, che potrebbe aiutare la crescita del ghiaccio marino, ma più pioggia è associata a più calore, che diminuirebbe la crescita del ghiaccio marino.