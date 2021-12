Amazon da sempre permette agli utenti di risparmiare ingenti quantitativi di denaro su ogni singolo acquisto effettuato, grazie alla presenza di offerte programmate, ma sopratutto di codici sconto da applicare direttamente alle varie compravendite.

In prossimità del Natale, e delle conseguenti festività, sono davvero molte le promozioni che l’azienda ha deciso di attivare sul proprio sito, garantendo come al solito un risparmio che travalica le più rosee aspettative. Nel nostro articolo vi abbiamo riportato una selezione dei prodotti in vendita a meno di 1 euro da acquistare subito; se interessati consigliamo di affrettare il più possibile la scelta, le scorte sono estremamente limitate.

Amazon: 5 prodotti in vendita a meno di 1 euro

Novi Tavoletta Cioccolato alle Nocciole Gianduia, 100g – PREZZO: 0,99 euro al posto di 1,45 euro – LINK.

Come avete potuto notare, la maggior parte dei prodotti elencati va a toccare il mondo degli alimentari, o dei beni di prima necessità. Se siete clienti Amazon Prime potrete godere della spedizione gratuita, non sono previsti limiti di spesa o comunque vincoli legati al numero di prodotti da effettivamente aggiungere al proprio ordine. Discorso diverso per i “normali” clienti Amazon, in questo caso dovranno spendere almeno 19 euro per richiedere la consegna presso il proprio domicilio.