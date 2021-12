WhatsApp ha appena rilasciato una nuova versione beta del suo social per dispositivi Android (2.21.25.11). All’interno di essa, è stata scovata una feature che gli utenti attendono da molto tempo. Tra non molto, sarà possibile rispondere ai messaggi utilizzando le famose “reazioni”. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, una nuova feature sta per arrivare su WhatsApp. Così come su Facebook e Instagram, anche su WhatsApp sarà possibile aggiungere le reazioni ai messaggi! Parliamo dell’ennesimo tentativo della casa di rendere il social più appetibile. Riusciranno le reazioni a combattere la concorrenza?

WhatsApp: nuovo modo di interagire grazie alle reazioni

A dare notizia della tanto attesa novità, come al solito, è stato il noto WABetaInfo. Gli utenti potranno reagire ai singoli messaggi nelle chat con una meccanica simile a quella di Messenger di Facebook. Basterà un tap sul messaggio di interesse e si potrà scegliere tra una serie di emoji, 6 in questo caso, da aggiungere come reazione. In situazioni dove le reazioni sono multiple, come ad esempio nei gruppi, sarà possibile avere un resoconto di tutte quelle ricevute semplicemente cliccando su di esse. Qui di seguito, riportiamo l’immagine di quello che dovrebbe essere il tab.

Ph. credit: WABetaInfo.comCome già detto, la funzione è stata scovata all’interno dell’ultima versione beta del social per dispositivi Android. Se non ci saranno intoppi durante la fase di test, questa dovrebbe arrivare sui dispositivi di tutti in poco tempo. Al momento, non sappiamo darvi una tempistica precisa in merito al lancio ufficiale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.