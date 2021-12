Un team di scienziati cinese ha creato un idrogel a base di sperma di salmone e olio vegetale che, in apparenza, sembra simile alla plastica, ma ha un’impronta di carbonio inferiore del 97%. Tra le plastiche nelle discariche, quelle negli oceani e le microplastiche che già consumiamo, sembra che non ci sia modo di sfuggire a questi nemici ambientali.

È stato proprio per combattere questo uso eccessivo che gli scienziati cinesi hanno piantato il seme per la soluzione alla nostra plastica-dipendenza, che ha un ingrediente insolito. “La plastica svolge un ruolo importante nella vita moderna e attualmente lo sviluppo del riciclaggio della plastica è molto impegnativo e stimolante. Per alleviare questo dilemma, un’opzione è quella di sviluppare nuove bioplastiche sostenibili che siano compatibili con l’ambiente“, iniziano gli scienziati.

La ricerca

Lo studio dell’Università di Tianjin è stato recentemente pubblicato sul Journal of the American Chemical Society e descrive in dettaglio il processo di creazione di un idrogel viscoso che risulta dalla miscelazione di sperma di salmone, acqua e una sostanza chimica adesiva derivata dall’olio vegetale.

L’idrogel può essere modellato nelle forme desiderate ed emette il 97% in meno di carbonio rispetto alla normale produzione di plastica. Dopo aver creato la forma desiderata, l’oggetto deve essere congelato a secco in modo che si indurisca e non ci sia umidità. Sia la plastica comune che questo idrogel sono derivati ​​da polimeri, il primo essendo a base di petrolio e il secondo di origine naturale e abbondante in piante, animali e batteri.

Il prodotto non ha necessariamente bisogno di sperma di salmone, poiché possono essere utilizzati anche altri materiali naturali come frutta e alghe. Il team ha anche messo alla prova la loro invenzione, creando una tazza bianca, pezzi di puzzle e una molecola di DNA. Tuttavia, sembra che non possiamo usare questa tazza per bere il caffè, in quanto uno dei limiti di questo materiale è che non può, in nessun caso, bagnarsi.

I ricercatori spiegano che è possibile rendere il materiale impermeabile aggiungendo strati protettivi, ma ciò renderebbe difficile il processo di riciclo. Poiché non può bagnarsi, questa bioplastica non può essere utilizzata per molti oggetti di uso quotidiano, come piatti o tazze, ma gli scienziati ritengono che questa creazione possa essere utile nei prodotti elettronici, poiché questi non possono comunque bagnarsi.

I risultati sono promettenti, sebbene sia necessaria la produzione di massa di DNA per rendere praticabile questa alternativa. Attualmente, gli esseri umani producono 300 milioni di tonnellate di plastica ogni anno, la maggior parte delle quali non si degrada naturalmente. Più di un milione di uccelli e 100.000 mammiferi marini muoiono ogni anno a causa di questo problema.