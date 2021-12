Ancora non avete fatto i regali di Natale e non sapete dove cercare? Nessun problema, come al solito, arriva in soccorso Amazon. Anche quest’anno, l’e-commerce ha deciso di lanciare le cosiddette “offerte di Natale“. Prodotti di ogni categoria, dalla cura della persona all’hi-tech, sono in super sconto per il periodo natalizio! Vediamo insieme quali sono le migliori proposte.

Amazon: le migliori offerte natalizie

Severin FR 2430 friggitrice ad aria calda , 1500W, cestello da 3.2 litri, 6 programmi automatici senza utilizzo di olio, display touch LCD, basso consumo, frittura sana. Colorazione nero e argento in promo a soli 61,90 euro , invece di 99,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

iRobot Roomba e5154 robot aspirapolvere, sistema ad alte prestazioni con tecnologia Dirt Detect e spazzole Tangle-Free, adatto alla pulizia di pavimenti e tappeti, ottimo per la rimozione dei peli di animali domestici, connettività Wi-Fi. Colorazione argento in promozione a soli 249,90 euro, invece di 499,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Oppo Find X3 Pro, smartphone 5G con display AMOLED da 6.7 pollici con refresh rate a 120Hz, 4 fotocamere, memoria RAM da 12 GB, memoria interna da 256 GB, processore Qualcomm 888, Dual SIM. Versione nera italiana in promozione a 799,99 euro, invece di 1149,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Panasonic 65HX600 Smart TV da 65 pollici LED, 4K, Ultra HD, Dolby Atmos, 4K Studio Color Engine, compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, connettività Wi-Fi, supporto Netflix. In promozione a soli 579,99 euro, invece di 729,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple AirPods Pro 2021, auricolari true wireless con funzione di cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, configurazione in-ear, chip Apple H1, funzione "Ehi Siri", più di 24 ore di assolto grazie alla custodia di ricarica MagSafe wireless. In promozione a soli 189,00 euro, invece di 279,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

