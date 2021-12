I medici prescrivono il sildenafil – popolarmente conosciuto con il suo marchio, Viagra – per trattare la disfunzione erettile e l’ipertensione arteriosa polmonare, ossia l’ipertensione nei polmoni. Tuttavia, diversi studi condotti sui topi, e alcuni studi pilota effettuati sugli esseri umani, hanno suggerito che il sildenafil potrebbe anche trattare il morbo di Alzheimer.

Un nuovo studio ha ora fornito prove biologiche e basate sulla popolazione a sostegno dell’idea che il farmaco possa aiutare a prevenire e curare la malattia. “Lo sviluppo di farmaci per malattie, come l’Alzheimer, che attaccano il cervello, è un processo costoso e può richiedere molti anni“, afferma la dott.ssa Susan Kohlhaas, direttore della ricerca presso Alzheimer’s Research UK nel Regno Unito.

Lo studio: i segni distintivi dell’Alzheimer

Nella malattia di Alzheimer, la forma più comune di demenza, la morte delle cellule cerebrali provoca una progressiva perdita di memoria e un declino cognitivo. A causa dell’invecchiamento della popolazione, gli scienziati prevedono che, entro il 2050, 13,8 milioni di persone nei soli Stati Uniti avranno l’Alzheimer.

Il principale segno distintivo della malattia nel cervello sono placche di una proteina chiamata beta-amiloide e grovigli fibrosi di tau, un’altra proteina. Finora, tuttavia, si sono incontrati studi clinici su farmaci e vaccini che prendono di mira le due proteine.

Per prevedere quali farmaci esistenti potrebbero fornire nuovi trattamenti, i ricercatori hanno utilizzato un modello computazionale che incorpora i dati sulla genetica della malattia e le reti coinvolte delle vie metaboliche. In particolare, si sono concentrati sulle interazioni tra le proteine ​​nelle reti che svolgono un ruolo nella creazione sia dell’amiloide-beta che della tau. Successivamente, hanno generato “misure di prossimità di rete” per oltre 1.600 farmaci approvati in base a quanto strettamente interagiscono con queste reti legate all’Alzheimer.

Ciò ha permesso agli scienziati di restringere il campo a 66 farmaci che potrebbero potenzialmente curare la malattia. Tenendo conto di altre considerazioni, come i risultati promettenti degli esperimenti in modelli animali di Alzheimer, il sildenafil è emerso come il candidato più promettente.

I ricercatori hanno studiato ulteriormente analizzando i reclami assicurativi per le prescrizioni di 7,23 milioni di persone negli Stati Uniti. Nel complesso, hanno scoperto che i richiedenti a cui era stato prescritto il sildenafil avevano un rischio ridotto del 69% di Alzheimer nei successivi 6 anni.

L’associazione è rimasta statisticamente significativa dopo aver tenuto conto di altri fattori che influenzano il rischio di Alzheimer, come il sesso, il gruppo etnico e altre condizioni mediche. Queste condizioni includevano diabete di tipo 2, ipertensione, malattia coronarica e lieve deterioramento cognitivo.

Infine, per confermare il sildenafil che può influenzare il meccanismo alla base dell’Alzheimer, i ricercatori hanno testato il farmaco in laboratorio sulle cellule nervose provenienti da individui con la malattia. Hanno scoperto che il sildenafil ha promosso la crescita di nuove proiezioni nervose e ha ridotto l’accumulo di tau nelle cellule.