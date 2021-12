L’azienda israeliana MeaTech 3D vuole massificare la produzione di carne da laboratorio e rendere i prezzi competitivi. Sembra una normale bistecca, ma non lo è. L’azienda, infatti, ha presentato la bistecca più grande finora prodotta con carne prodotta in laboratorio, del peso di circa 110 grammi.

La bistecca è composta da veri muscoli e cellule adipose derivate da campioni di tessuto di una mucca. Le cellule staminali di bovini vivi sono state incorporate in “bio-inchiostri” che sono stati posizionati sulla stampante 3D dell’azienda per produrre la bistecca, che è stata poi maturata in un’incubatrice, dove le cellule staminali sono state differenziate in cellule adipose e muscolari.

Mangeremo presto in stampa 3D?

Le aziende di tutto il mondo sono in corsa per produrre carne da cellule create in laboratorio a causa dell’impatto ambientale dell’allevamento di bestiame per il cibo e delle preoccupazioni sui diritti degli animali. “Questo progresso è il culmine di oltre un anno di sforzi nella biologia cellulare e nei processi di ingegneria dei tessuti ad alta produttività, nonché nella nostra precisa tecnologia di bioprinting. Riteniamo di essere in prima linea nella corsa allo sviluppo di prodotti a base di carne di qualità basati su cellule“, afferma Sharon Fima, CEO di MeaTech.

L’obiettivo è che l’azienda inizi a produrre carne in laboratorio allo stesso prezzo della carne normale, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Per ora, la prima avventura nel mercato sarà la vendita di grasso prodotto in laboratorio come ingrediente per altri prodotti, che decolleranno nel 2022.

La prima bistecca da laboratorio è stata creata nel dicembre 2018 da un’altra azienda israeliana, Aleph Farms, con l’azienda che all’epoca affermava che il sapore non era ancora al 100%.

A causa dei permessi richiesti prima della vendita al pubblico, la prima volta che la carne da laboratorio è stata servita ai clienti è stata alla fine del 2020, quando Eat Just ha regalato crocchette di pollo ai clienti di Singapore. Altre società che stanno scommettendo su questo mercato includono Mosa Meats, Memphis Meats o Meatable.