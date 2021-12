Il Natale oramai è molto vicino, ma alcuni sono ancora impegnati nella fatidica corsa dei regali in cerca del dono perfetto da acquistare ai propri amici e parenti. Non è mai facile scegliere il regalo perfetto, ma se c’è una cosa che riesce a mettere d’accordo zii e nonni, figli e nipoti, mamme e papà, fratelli e sorelle, è senz’altro il gioco da tavolo. Quindi quale miglior regalo per radunare insieme tutta la famiglia e passare un Natale a suon di risate tra un panettone e un torrone.

Un’ottima alternativa alla classica tombola o alle ancor più tradizionali carte piacentine, il gioco da tavolo può accontentare davvero tutti data la loro enorme diversità. Abbiamo dunque deciso di sceglierne cinque che potessero adattarsi davvero ad ogni età ed esigenza. Se siete ancora indecisi sul vostro regalo di Natale, date un’occhiata qui sotto, magari potreste trovare una buona idea per le imminenti festività.

1. The Crew

Non fatevi ingannare dall’ambientazione fantascientifica di The Crew, poiché in realtà questo interessante gioco di carte si basa sulle regole del classico tressette, uno dei giochi di carte più giocato e amato dagli italiani. Il tressette viene quindi rivisitato in chiave cooperativa con tanto di campagna narrativa da seguire partita dopo partita, regole e limitazioni rendono inoltre il tutto più complesso e variegato. Le regole di The Crew sono piuttosto semplice da imparare il che lo rende perfetto per chiunque rendendolo un regalo che verrà sicuramente apprezzato.

2. Dixit

Giocare con la fantasia è qualcosa in grado di divertire non solo piccini, ma anche adulti, stuzzicando l’ingegno e allenando la mente. E il gioco da tavolo dietro questo concept è proprio Dixit, un simpatico titolo che vede i giocatori impegnati a dare indizi guardando unicamente illustrazioni. Le carte Dixit sono infatti molto grandi e non presentano nessun tipo di testo se non disegni di ogni genere con cui i giocatori potranno sbizzarrirsi nel creare gli indizi più geniali. Starà poi agli altri capire l’indizio e giocare carte che potrebbero avvicinarsi di più. I giocatori che indovineranno la carta dell’indizio guadagneranno punti e si passerà così alla successiva. Un gioco semplice e divertente che consigliamo caldamente di regalare e giocare durante queste feste.

3. Bananagrams

Non poteva non mancare nella nostra Top 5 un classico senza età del gioco da tavola, Scarabeo, o per lo meno qualcosa di molto simile. Bananagrams è difatti una sorta di Scarabeo, ma senza tabellone, i giocatori dovranno quindi comporre le proprie parole il più velocemente possibile con il proprio gruppo di tesserine. Si gioca tutti insieme e il fatto di competere in tempo reale lo rende più divertente e frenetico del classico Scarabeo. Un’alternativa sicuramente divertente che incentiva ancor di più grazie al suo sacchetto giallo a mo’ di banana che lo rende perfetto per portarlo davvero ovunque.

4. Primo Frutteto

Se avete bimbi piccoli in casa Primo Frutteto è il gioco perfetto da regalare questo Natale. Si può giocare dai due anni in su e vede i giocatori impegnati nel raccogliere frutta dagli alberi prima che il malvagio corvo arrivi alla fine di una sorta di conto alla rovescia segnando il termine della partita. Le meccaniche alla base del gioco sono molto semplici, basta lanciare un dado colorato e raccogliere frutta in base alla facciata uscita, una di questa tuttavia farà muovere il corvo. Primo Frutteto insegna la cooperazione, i colori e i nomi della frutta e lo fa in maniera semplice con materiali davvero belli da vedere.

5. Villainous

Avete mai pensato di mettervi nei panni del classico cattivo di turno nei classici d’animazione della Walt Disney? Beh il concetto alla base di Villainous fa proprio questo, il tutto accompagnato da un libretto delle regole di facile ed immediata comprensione nonché una formula di gioco poco impegnativa e divertente che può essere appresa sia da grandi che piccini. Villainous include alcuni tra i più iconici cattivi Disney come Jafar di Aladdin o Capitan Uncino tratto da Peter Pan, ognuno ha le proprie carte e i propri obiettivi oltre ad un oppositore rappresentato dai protagonisti del cartone di riferimento. I giocatori non dovranno far altro che giocare carte per completare gli obiettivi o per infastidire i propri avversari. Se avete un appassionato di classici Disney in casa questo regalo verrà senz’altro apprezzato.

Ph. Credit: Amazon