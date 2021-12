Di recente il rover Yutu-2 della missione lunare cinese ha individuato qualcosa di particolare sulla superficie del satellite. A distanza di quasi 3 mesi dal robot sembra esserci un misterioso cubo di origine al momento ignota. Essendo la Luna le teorie più fondate e credibili ci sono come il fatto che si tratta del sito di impatto di un meteorite, come del resto lo è tutta la zona in questione.

Oltre a teorie del genere però ce ne sono anche altre più fantasiose. Ovviamente gli appassionati dei complotti e degli alieni si stanno divertendo a cercare una risposta in attesa che il rover raggiunga il misterioso poligono spaziale. Una di queste teorie è che si tratti di un monolite, e non uno a caso.

Luna, Terra e monoliti

Qualche mese fa, tra la noia della pandemia e altro, in uno dei deserti degli Stati Uniti è comparso un monolite. Tale presenza ha causato un interesse pubblico quasi globale tanto che se ne è parlato per molto. Una trovata di qualche artista che probabilmente ha causato l’effetto sperato, anche più del dovuto visto che se ne sta parlando tutt’ora. Secondo alcuni infatti, il cubo non è un cubo, ma un monolite la cui forma è distorta dalla distanza tra i due oggetti interessati.

Come detto, ci vorrà un po’ prima di riuscire a raggiungere il luogo dove è presente tale oggetto. Di per sé la distanza fisica non è molta, ma purtroppo non la velocità del rover è assai ridotta tanto che ci vorrà tre cicli lunari.