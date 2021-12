Il Natale porta con sé tantissime occasioni ed offerte, è il periodo dell’anno in cui la maggior parte di noi regala ad amici e parenti prodotti di tecnologia, ma in casi “estremi” anche pacchi gastronomici, la soluzione più rapida per spendere relativamente poco e rivangare l’amicizia o la parelentela.

Su Amazon sono disponibile svariate idee regalo molto interessanti, in vendita a prezzi non particolarmente elevati, e sopratutto con consegna garantita entro il prossimo Natale. La spedizione, come al solito, è gratuita per tutti al superamento dei 19 euro di spesa (solo sui prodotti “spediti da Amazon”); i clienti Prime, invece, potranno godere della suddetta opportunità, indistintamente dal livello raggiunto. Nell’articolo vi proponiamo una piccola selezione di pacchi gastronomici già pronti, la soluzione ideale per festeggiare con amici e parenti le feste.

Amazon: i pacchi regalo per amici e parenti

Cesto Natalizio Regalidea E’ Festa Lindt PNT – 6 pezzi – prezzo di 18,90 euro – LINK.

– 6 pezzi – prezzo di 18,90 euro – LINK. Regalo di Natale Lunch Box von Kinder specialità 267g – prezzo di 16,99 euro al posto di 19,99 euro – LINK.

Cesto Natalizio Regalidea Gran Gourmet – 11 pezzi – prezzo di 19,99 euro – LINK.

Gran Gourmet – 11 pezzi – prezzo di – LINK. Cesto natalizio gourmet con olio extra vergine di oliva 250 ml in vetro, crema di pecorino naturale 110 g, paté iberico DELIEX in formato 30 g e marmellata di arance – prezzo di 17,95 euro – LINK.

con olio extra vergine di oliva 250 ml in vetro, crema di pecorino naturale 110 g, paté iberico DELIEX in formato 30 g e marmellata di arance – prezzo di 17,95 euro – LINK. Cesto Natalizio Regalidea Rusticano – 12 pezzi – prezzo di 29,90 euro – LINK.

Alcuni dei prodotti elencati sono in promozione in quantità e tempi limitati, se interessati all’acquisto consigliamo di recarvi su Amazon il prima possibile, in modo da ricevere il tutto nei giorni successivi, risparmiando ingenti quantitativi di denaro.