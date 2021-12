Terremoti e movimenti tettonici sono sempre sotto l’attenta osservazione della scienza. Grazie a questa, siamo stati in grado di saperne di più su di essi, in modo da poterli rilevare tempestivamente in occasioni e adottare misure preventive per evitare le conseguenze più gravi. Ora, le osservazioni scientifiche ci hanno portato a scoprire un possibile nuovo tipo di terremoto mai registrato prima.

Lo studio che ha portato alla recente scoperta è stato pubblicato lo scorso novembre su Nature Communications. Dietro di lui c’erano i ricercatori Hongyu Yu, Rebecca M. Harrington, Honn Kao, Yajing Liu e Bei Wang.

La scienza rileva un nuovo tipo di terremoto

La collaborazione internazionale degli scienziati li ha portati a scoprire un nuovo tipo di terremoto registrato nella Columbia Britannica, in Canada. Apparentemente, la nuova modalità del movimento tellurico tende ad essere più lenta, il che ne aumenta la durata. “Abbiamo ipotizzato che i terremoti indotti si comportino come la maggior parte degli altri terremoti e abbiano all’incirca la stessa velocità di rottura di due o tre chilometri al secondo“, ha spiegato Harrington. Tuttavia, per il caso del nuovo tipo di terremoti, i tempi non coincidono. Pertanto, un terremoto di intensità 1,5 – che di solito si attenua dopo 7 secondi – finisce per estendersi per più di 10 secondi.

Per identificarli, i ricercatori hanno registrato più di 350 terremoti con i corrispondenti dati sismici. Dopo che i professionisti del Geological Survey of Canada, Ruhr-Universität Bochum (Germania) e McGill University (Canada) hanno analizzato le informazioni, hanno notato che almeno il 10% dei movimenti non coincideva con nulla che fosse stato visto prima.

Un fenomeno (non così) naturale

Tutti i record di studio sono stati ottenuti attraverso 8 stazioni di raccolta dati situate a chilometri dalla periferia di una stazione di fratturazione idraulica. Come ben sappiamo, le azioni del cosiddetto fracking possono interessare gli strati tettonici e dare origine a terremoti che altrimenti non si sarebbero manifestati. Infatti, nel corso degli anni, sono stati trovati sempre più campioni di terremoti causati dall’azione dell’uomo . Ora, anche il nuovo tipo di terremoto appena identificato sembra posizionarsi nella stessa situazione.

Si presume generalmente che la pressione creata dallo spostamento delle rocce o dai fluidi stessi che le muovono durante la perforazione possa causare pressioni nelle rocce e nelle faglie vicine. In definitiva, l’accumulo di stress può innescare un movimento improvviso che, a sua volta, si traduce in un movimento tellurico.

Ora, il nuovo tipo di terremoto sembra ottenere lo stesso effetto, ma in un modo molto più sottile. Apparentemente, la pressione esercitata dal fracking potrebbe essere così lieve e graduale da provocare piccoli e quasi impercettibili movimenti noti come “frane sismiche“. In quei casi non sarebbe l’accumulo di tensione a scatenare il terremoto, ma il graduale cambio di posizione che finirebbe per intaccare le rocce e le faglie circostanti, scatenando scosse più lente.

Cosa possiamo fare grazie a queste informazioni?

Per i ricercatori, le informazioni appena ottenute potrebbero essere vitali per i futuri processi di fratturazione idraulica. È noto che ha già iniziato a disturbare l’equilibrio naturale del nostro pianeta e, conoscere le “frane antisismiche” e i loro limiti potrebbe aiutare a sviluppare strategie future per continuare il fracking senza che questo abbia un effetto così rilevante sull’attività sismica dell’area.

Tuttavia, ciò non risolverebbe tutti i danni che questa attività provoca sia all’ambiente che alla nostra stessa salute. Quindi forse, in questo caso, l’alternativa migliore è semplicemente fermarsi.