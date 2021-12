A Natale si sa, le tariffe telefoniche diventano più convenienti. In queste ore, l’operatore virtuale di WindTre, Very Mobile, ha deciso di lanciare la sua proposta per il periodo natalizio. Arriva in campo Very Xmas, una tariffa unica nel suo genere che sorprende per il suo super rapporto qualità/prezzo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Nonostante sia nato dopo rispetto ai principali competitor, Very Mobile ha sempre saputo attirare l’attenzione grazie alle sue iniziative interessanti. Very Xmas altro non è che la dimostrazione che a Natale sono tutti più buoni, anche gli operatori telefonici. Scopriamo insieme cosa comprende l’offerta.

Very Mobile Xmas: la tariffa più conveniente di sempre a soli 9,99 euro

Quando parliamo di tariffa telefonica più conveniente di sempre non scherziamo. Very Xmas offre minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti ben 220 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 9,99 euro al mese. Non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Sono inclusi nel prezzo dell’offerta, i servizi come hotspot personale, Ti ho cercato e RingMe.

Very Xmas è rivolta a coloro che decidono di attivare una nuova scheda SIM Very Mobile con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e alcuni MVNO. Non sono previsti costi per la SIM e per l’attivazione. L’offerta è a tempo limitato. Tutti i clienti, sia quelli che decidono di attivare la promo online che quelli che vogliono attivarla nei punti vendita, hanno come termine di adesione ultimo il 10 gennaio 2022. In caso di acquisto online della SIM, la spedizione a casa è anch’essa gratuita. In pratica, un affare sotto tutti i punti di vista. E voi che farete? Approfitterete della mega promo?

Ph. credit: Verymobile.it