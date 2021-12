La minuscola auto volante della casa svedese Jetson sembra sia in grado di volare tra i boschi come in una delle scene del film cult “Star wars”. Chissà che volando a bordo del JetsonOne, non si possano persino incontrare degli Ewoks o Han Solo.

Il piccolo velivolo elettrico dell’azienda la cui missione è quella di cambiare il modo in cui viaggiamo rendendo i cieli disponibili per tutti, è infatti apparso in un video (che trovate in fondo all’articolo) in cui sfreccia tra gli alberi in una foresta.

Un piccolo e potente velivolo

Si tratta della prima auto volante dell’azienda, anche se non si può proprio parlare di auto volante, date le sue ridotte dimensioni. Le sue misure (2480 mm / 1500 mm / 1030 mm) fanno infatti pensare più ad una monoposto da Formula1 in grado di spiccare il volo.

Il JetsonOne può infatti raggiungere i 102 km/h grazie alla propulsione dei suoi otto motori outrunner elettrici senza spazzole ad alta potenza che generano 102 cavalli, con una potenza massima totale di 88KW. Il velivolo è in grado di rimanere in volo per 20 minuti, librandosi sino ad un’altezza di 1500 piedi.

Il velivolo può decollare verticalmente e rimanere in volo. Il controller del velivolo è un joystick a tre assi ed una leva d’accelerazione per regolare la potenza. È provvisto di batterie agli ioni di litio ad alta scarica, con un tempo di carica di 1h su 220V e 2h su 110V.

JetsonOne: sicurezza in poco spazio

Per quanto riguarda la sicurezza dell’abitacolo, il telaio del veicolo, in cellula spaziale interamente in alluminio, è stato ispirato dalla stessa tecnologia utilizzata nelle auto da corsa. La compagnia assicura inoltre che il JetsonOne è in grado di volare anche se perde un motore. In aggiunta c’è anche una funzione di emergenza che prende il controllo del velivolo, un sensore LiDAR in grado di tracciare il terreno per evitare ostacoli e un paracadute con un sistema di dispiegamento rapido.

Tutto questo in un piccolo velivolo del peso di appena 95 Kg e che ripiegato misura appena 90 cm. JetsonOne Viene spedito come un kit parzialmente assemblato e il montaggio finale è dunque a cura dell’acquirente.

Al momento gli ordini sono già al completo anche per il 2022, ma la Jetson accetta già anche ordini e prenotazioni con consegna nel 2023. Basta solo lasciare un piccolo acconto di 22.000 $, non molto dunque, considerando che il prezzo finale è di 92.000 $.

Ph. Credit: Jetson via Youtube