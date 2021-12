Il Natale sta arrivando finalmente e con lui tutto ciò che è a tema natalizio. Cosa c’è di meglio se non un bel film natalizio, magari con una bella cioccolata calda, il camino acceso e il nostro albero di Natale? Proprio i film a tema natalizio sono ispirati a commedie che riguardano i valori della famiglia, dell’amore e dell’altruismo.

Nello spirito del periodo e di tutto ciò che ne concerne, abbiamo creato una lista di film natalizi che tutti possono recuperare se non li abbiamo mai visti, grazie ai servizi in streaming o se semplicemente abbiamo voglia di rivedere. Ecco i migliori film di Natale disponibili per lo streaming su Netflix, Amazon Prime, Disney Plus.

Un Principe di Natale

Se stiamo cercando una commedia romantica e dolce possiamo dare una possibilità a questo film Netflix Original. Amber una giornalista che viene inviata nella terra inventata di Aldovia per assistere e realizzare un articolo sull’ascesa al trono del cattivo Principe Richard. Sarà proprio la magia natalizia a farli innamorare e vivere felici e contenti. Il film è disponibile su Netflix.

2. Batman Return

Il seguito dell’originale Batman di Tim Burton del 1992 è un film fantastico pieno di sequenze d’azione emozionanti, tentato omicidio e un finale mozzafiato incentrato su bambini rapiti, una barca a forma di pipistrello e un esercito di pinguini kamikaze armati di razzi. È anche la storia di persone che trovano conforto l’uno nell’altro. È un fantastico orologio stagionale e un divertente film strano per tutta la famiglia. Disponibile su SKY On demand.

3. Better Watch Out

Un film commedia per famiglie la cui premessa avrebbe potuto essere facilmente interpretata come un film horror sull’invasione domestica, se non fosse stato per l’audace carisma alla Ferris Bueller di Macaulay Culkin e la stupida oscenità di Joe Pesci e Daniel Stern. Questa non è una bella storia di Natale; è un film horror psicologico che gioca con l’idea se i comportamenti di un bambino possano essere considerati un segno di sociopatia latente. È un avvincente dramma horror natalizio se avete lo stomaco per i suoi brividi occasionalmente cruenti. Disponibile su Amazon Prime Video.

4. It’s a Wonderful Life

Uno dei grandi classici che ha un carattere trasgressivo e incredibilmente strano. Un “angelo” mostra a George Bailey come sarebbe stata la sua città se non fosse mai esistito è solo una parte del film. È preceduto da 30 anni di vita di Bailey, punteggiati dalla Grande Depressione e dalla Seconda Guerra Mondiale. Il film è ora disponibile su Amazon Prime Video.

5. The Nightmare Before Christmas

Un mix tra film di Natale e un film di Halloween. Il macabro musical natalizio di Tim Burton e dell’animatore in stop-motion Henry Selick è il film perfetto per il Ringraziamento. La storia di Jack Skellington che scopre come rimanere nella sua corsia di vacanza è ancora uno spettacolo bizzarro da vedere, con molti strani dettagli racchiusi in ogni fotogramma. Se l’abbiamo visto troppe volte, andiamo su YouTube di Danny Elfman che esegue la colonna sonora dal vivo. Disponibile su Disney Plus.

Foto di Claire Dela Cruz da Pixabay