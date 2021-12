È davvero brutto pensare che alcune antiche città, un tempo il fulcro della loro civiltà, da un momento all’altro possa non esistere più e rimanere solo un cumulo di macerie. Tuttavia grazie al lavoro degli archeologi una città non si perde mai del tutto. Queste reliquie di pietra risalgono, a volte, a migliaia di anni fa, e sono sorprendenti, non solo per il loro stato di conservazione, ma anche per la loro somiglianza alle città moderne.

Ora i ricercatori possono spesso sbloccare la magia che invade queste stupende città e riportare alla luce i resti per comprendere al meglio come poteva essere la vita di queste civiltà. Scopriamo insieme quali sono le 5 antiche che purtroppo si sono perse nel tempo, ma che mantengono sempre la loro magia e splendore se vengono nominati.

Pompei

Nel 79 d.C. Pompei fu interessata dall’eruzione del Vesuvio, che la seppellì sotto una coltre di materiali piroclastici di altezza variabile dai cinque ai sette metri, determinandone la fine. Al momento dell’eruzione molti edifici erano in fase di ricostruzione a causa del sisma del 62 d.C. È un importante sito archeologico poiché gli strati di cenere hanno preservato molti oggetti della città.

Secondo diversi archeologi che hanno analizzato i resti rinvenuti, quest’ultimi ci insegnano molto sulla nostra stessa civiltà. Quasi 2.000 corpi sono stati ritrovati tra le macerie nel bel mezzo delle ultime lotte contro la vita. Attualmente gli archeologi stanno lavorando per scavare i giardini che si trovano intorno ad una casa pompeiana. Questo è importante per comprendere al meglio la vita quotidiana.

I campioni di terreno mostrano che le piante di vite e olivo venivano spesso coltivate nel sito probabilmente da abili schiavi. La città era anche nota per essere particolarmente cosmopolita con residenti che potrebbero aver viaggiato in Egitto in vacanza, il che è raffigurato in elaborati mosaici all’interno di ricche case pompeiane.

2. Persepoli

Situata nel sud-ovest dell’Iran, l’antica città di Persepoli fu fondata nel 518 a.C. da Dario il Grande, noto come uno dei più importanti sovrani della dinastia achemenide. Un sontuoso capolavoro nel mezzo del deserto, questo grande impero persiano è stato elaborato utilizzando colonne sottili che sostenevano alti soffitti con enormi tori scolpiti nelle travi. Il risultato più duraturo è stato il sistema di irrigazione sotterraneo chiamato qanat. Gran parte del successo dell’impero è dovuto a un’attenta gestione dell’acqua. Purtroppo la città fu rasa al suolo nel 330 a.C. quando Alessandro Magno la catturò e la distrusse.

3. Mesa Verde

Una robusta popolazione di oltre 3.000 Pueblo ancestrali scolpì alcune delle più intricate abitazioni rupestri trovate nel Nord America. Le strutture hanno dimensioni variabili da una a 150 stanze e ospitavano questo gruppo di agricoltori in gran parte di sussistenza. Una società che non stava semplicemente tirando avanti, ma assaporando la cultura e le arti. La civiltà fiorì fino a poco prima del XIV secolo.

Sono presenti numerosi segni di implosione di una società che a causa di una prolungata siccità ha iniziato una guerra tra la gente stessa, provocando un enorme caos. Sono evidenti infatti segni di violenza, come persone con ossa rotte mentre cercavano di difendersi.

4. Cartagine

Cartagine è una gemma leggendaria dell’antichità nordafricana. La città ospitava Annibale, ampiamente considerato uno dei più grandi comandanti militari che il mondo abbia mai visto, che si dice abbia portato gli elefanti attraverso le Alpi in rotta per un attacco a Roma. Fu rasa al suolo durante le guerre puniche nel 146 a.C. e fu poi ricostruita dai Romani, ma poco rimane delle sue prime radici fenicie. Nella città ricostruita, enormi cisterne e falde acquifere romane contenevano acqua che sarebbe stata utilizzata in elaborati bagni pubblici che ospitavano saune, piscine e più di 100 stanze di marmo.

5. Tikal

Nascosta nelle foreste pluviali del Guatemala, era una fiorente metropoli tra il 200 e il 900 d.C., fino a quando non fu abbandonata, lasciando dietro di sé le sue mistiche rovine. La città è stata in grado di sostenere una popolazione così numerosa grazie all’agricoltura intensiva nelle terre paludose che la circondavano. I ricercatori hanno oggi utilizzato una nuova tecnologia per cercare strutture nella città perduta.

Utilizza laser pulsati puntati dagli aerei sopra per individuare le caratteristiche antiche sepolte sotto il suolo. I suoi vasti palazzi mostrano i suoi probabili centri di governo, nonché le piramidi dedicate agli antichi dei e quelle che ospitavano i resti dei grandi re della città. Uno studio pubblicato l’anno scorso ha indicato una contaminazione velenosa dovuta ad alghe tossiche trovate in antichi bacini idrici che potrebbero aver reso l’acqua della città imbevibile.

Foto di Walkerssk da Pixabay