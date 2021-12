Dopo Very Mobile, anche Kena Mobile ha deciso di svelare le sue iniziative speciali per il periodo natalizio. L’operatore ha pensato a qualcosa di diverso da una semplice tariffa di Natale. Più che altro, ha voluto mettere in risalto il tema del regalo. Scopriamo insieme in che modo.

Sono ben 3, le promo natalizie che Kena Mobile ha deciso di lanciare quest’anno. Nessuno è escluso, tutti possono godere di un piccolo beneficio: i nuovi clienti possono ottenere un regalo interessante, i già clienti possono ricevere uno sconto speciale su un pacchetto di Giga. Ecco tutti i dettagli.

Kena Mobile: le offerte di Natale da far girare la testa

La prima promo Natalizia Kena Mobile riguarda una sua tariffa già conosciuta, Kena 7,99 Special. Per un periodo limitato, ovvero da ora e fino alle ore 10 dell’11 gennaio 2022, coloro che attiveranno la promo riceveranno un bonus di ben 100 GB da consumare entro 30 giorni dall’attivazione. Ricordiamo che Kena 7,99 Special offre minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps (200 per il primo mese considerando il bonus natalizio) al costo di 7,99 euro al mese! La tariffa è rivolta a coloro che passano a Kena da Iliad, PosteMobile e alcuni MVNO. Non sono previsti costi di attivazione e di SIM.

La seconda promo, compatibile anche con la prima, riguarda tutte le tariffe con portabilità. Per un periodo limitato, ovvero da ora e fino alle ore 10 del 21 dicembre 2021, coloro che attiveranno una delle tariffe con portabilità avranno diritto a ricevere un buono Amazon del valore di 10 euro (via SMS) dopo il primo rinnovo della tariffa prescelta. Le promo compatibili con tale iniziativa sono Kena 7,99 Special, Kena 9,99 e Kena 12,99.

L’ultima promo natalizia riguarda, come già accennato, tutti i già clienti. Fino alle ore 10 dell’11 gennaio 2022, questi potranno attivare l’opzione 100 GB al prezzo speciale di 1,99 euro. I 100 GB si sommeranno a quelli della propria tariffa e avranno una validità di 30 giorni dall’attivazione. Per ulteriori informazioni su questa e le altre due promo natalizie, vi rimandiamo al sito ufficiale Kena Mobile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Kenamobile.it