Un aumento del consumo di carne, soprattutto in Cina, ha portato alla morte di oltre 75.000 persone a causa dell’inquinamento atmosferico. Questo è ciò che afferma uno studio, che è il primo ad esaminare come i cambiamenti nella dieta, fa aumentare le emissioni di ammoniaca agricola dei fertilizzanti e esaminare gli impatti sulla salute umana.

Gli aumenti della produzione di carne in tutto il mondo negli ultimi 50 anni è avvenuta soprattutto in Asia orientale e specialmente in Cina. Sebbene sappiamo che la carne è dannosa per la salute umana, questo studio è il primo a quantificare l’impatto dei cambiamenti dietetici attraverso ulteriori cambiamenti nelle pratiche agricole.

Assumere più carne ha portato molti morti in Cina a causa dell’inquinamento

L’inquinamento atmosferico rappresenta un grave rischio ambientale per la nostra salute ed è associato ad alcune condizioni, come quelle respiratorie e malattie cardiovascolari. L’ammoniaca agricola viene emessa da fertilizzanti a base di azoto e letame di allevamento che dilava dai campi che coltivano mangimi per il bestiame. Questo reagisce con altre sostanze chimiche presenti nell’aria per formare un importante componente tossico dell’inquinamento atmosferico da particolato fine.

I ricercatori hanno analizzato i modelli mutevoli della produzione e del consumo di cibo in Cina e hanno scoperto che la produzione di carne nel periodo 1980-2010 è aumentata del 433%. Una parte relativamente piccola è stata attribuita all’aumento della popolazione a seguito dei cambiamenti nelle diete. Nello stesso tempo è stato scoperto che le emissioni di ammoniaca agricola sono raddoppiate e i ricercatori hanno stimato che i cambiamenti nella dieta sono stati responsabili del 63% dell’aumento, con il principale fattore trainante nel consumo di carne.

Diete più sane per ridurre l’inquinamento

Il 5% degli 1,83 milioni di morti cinesi legati all’inquinamento da particolato nel 2010 potrebbe essere attribuibile a cambiamenti nella dieta, con la maggior parte di quella cifra dovuta alla crescente domanda di carne. Se le diete cinesi evitassero un maggior consumo di carne potrebbero abbassare i livelli delle emissioni di ammoniaca agricola e potrebbero ridurre gli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla nostra salute.

Il cambiamento dei modelli di consumo alimentare non può solo portare a un miglioramento della salute attraverso diete più sane, ma ha anche importanti co-benefici in termini di impatti ambientali del settore agricolo e di quegli effetti aggiuntivi sulla salute umana.

Mentre gli effetti negativi del consumo di più carne colpiscono la popolazione che può permetterselo, quelli derivati dall’inquinamento atmosferico colpiscono le persone con redditi bassi e che fanno parte delle comunità agricole. Queste disuguaglianze dimostrano una dimensione etica del consumo di carne che merita attenzione quando si sviluppano le politiche pubbliche.

Foto di Andreas Lischka da Pixabay