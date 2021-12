La musica è ormai parte integrante della nostra quotidianità e come non può esserlo durante il periodo più bello dell’anno, ossia il Natale? Oltre a fare da sottofondo a queste giornate fredde è fondamentale per ornare di magia il tempo e le riunioni con i nostri famigliari. Ovviamente molti artisti, se non tutti, si sono cimentati in questo tema, tanto da non essere molto gradito da tutti.

Infatti fare un disco di Natale è spesso considerato come la fine di una carriera, dove le canzoni natalizie dovrebbero rialzarne la carriera. Senza alcun dubbio non per tutti è cosi e abbiamo molti esempi che ciò non sia vero. I classici natalizi ovviamente come quelli di Frank Sinatra e Elvis Presley sono inarrivabili e impossibili da imitare, ma negli ultimi 30 anni sono state pubblicate numerosi canzoni che ben presto sono diventate i nuovi classici, che possono essere accostate ai grandi senza inferiorità.

I più conosciuti tra i nuovi classici troviamo senza alcun dubbio Last Chrismas di George Michael e All i want for Christmas is you di Mariah Carey, ma negli ultimi anni sono stati tanti i titoli memorabili riguardanti il Natale, che si tratti di nuovi singoli o di rielaborazioni di diversi classici. Scopriamo insieme quali sono i titoli delle miglior canzoni del Natale di questo ventunesimo secolo.

Stevie Wonder e Andra Day- Someday at Christmas

Mariah Carey- O Holy Night

Pentatonix- That’s Christmas to me

Sia- Santa’s Coming for us

Michael Bublé- Jingle Bells

Mario Biondi- Driving home for Christmas

Tony Hadley- Santa Claus is Coming to Town

Ariana Grande- Santa tell me

Lady Gaga- Christmas Tree