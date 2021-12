Scegliere i regali di Natale per i propri cari può rivelarsi un’impresa più difficile del previsto. Nonostante il Natale sia alle porte, c’è ancora tempo per comprare il dono perfetto. In questo articolo, andiamo ad elencare le 5 proposte hi-tech che, senza alcun dubbio, farebbero felice chiunque le ricevesse. Vediamole insieme!

Un regalo tecnologico, se scelto bene, è sempre apprezzato. Quest’anno, sono molte le idee che permettono di far bella figura senza dover spendere un capitale. Non avete idea di che si tratti? Nessun problema, andiamo a scoprire insieme i prodotti.

Regali di Natale hi-tech: le 5 proposte top

1) Auricolari Bluetooth

Non potevano non essere al primo posto della nostra lista, gli auricolari Bluetooth sono un’ottima idea regalo di Natale. Perché sopportare la fastidiosità dei fili quando la tecnologia ci dà opzioni migliori? Se ne trovano di ogni tipo e prezzo nei negozi di elettronica e nei grandi supermercati. Qui di seguito, il link di uno dei modelli più gettonati di Amazon.

2) Smartwatch

Alla pari degli auricolari Bluetooth, uno smartwatch semplifica la vita e aiuta le persone ad essere più produttive. Tra le funzioni principali, il monitoraggio dell’attività fisica e del battito cardiaco. Qui di seguito lasciamo il link del più venduto su Amazon.

3) Smart speaker

Decisamente tra i prodotti più regalati degli ultimi tempi, uno Smart Speaker dona un tocco di futuro a qualsiasi casa. Che sia di Apple, Google o altro, permette di fare molte cose utilizzando semplicemente la voce. Ovviamente, può anche essere usato come un semplice speaker per ascoltare musica. Qui di seguito, il link allo smart speaker Amazon più venduto (in sconto).

4) Guanti “touch screen”

Perfetti per il periodo invernale, i guanti touch screen sono un ottimo regalo da fare ai freddolosi che usano spesso lo smartphone. Questo tipo di guanti, infatti, hanno la capacità di funzionare con gli schermi touch. Si possono trovare nei supermercati più forniti o nei negozi di elettronica. Qui di seguito, il link al modello più venduto su Amazon.

5) Cover per smartphone

Tutti oramai possiedono uno smartphone e tutti, chi più chi meno, gradiscono ricevere una cover di qualità per il dispositivo tecnologico che utilizzano tutti i giorni. In questo campo c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Basta sapere il modello di smartphone della persona a cui si vuole fare il regalo e il gioco è fatto. Le cover si possono trovare in qualsiasi negozio di elettronica, nei supermercati e anche in alcuni negozi di accessori moda. Qui di seguito, il link alla pagina di cover su Amazon.