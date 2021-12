Molti animali sono in grado di essere particolarmente pericolosi e non semplicemente per le armi che hanno a disposizione. Un esempio perfetto sono le scimmie, anche quelle più piccole, le quali hanno un’intelligenza particolarmente acuta che insieme alla capacità organizzativa possono dare vita a vere e proprie guerre. Di recente è successo in un piccolo villaggio indiano, una storia cruenta.

Si tratta di una storia di vendetta che ha raggiunto dimensioni enormi e preoccupanti. Appena un mese fa alcuni cani hanno ucciso una cucciola di scimmia. La risposta del branco non è mancata ad arrivare tanto che nel giro di poco sono stati uccisi oltre 250 cani con un’organizzazione degna del Pianeta delle Scimmie.

Scimmie arrabbiate: la strage di cani

Gli esemplari di scimmie di un villaggio nel Maharashtra hanno iniziato a rapire tutti i cuccioli di cani che trovavano per poi portarli in alto, tetti di edifici o alberi, con l’intento di lasciarli cadere. Una strategia che ha portato a letteralmente una strage di cani con il risultato che nel villaggio di 5.000 persone, piccolo considerando lo standard dell’India, non sono più presenti cani cuccioli.

Nonostante la proporzione di questa fredda vendetta, le scimmie non si sono placate. Gli abitanti hanno cercato più volte di interrompere il tutto, ma molti sono finiti per ferirsi mentre le guardie forestali non sono riuscite a catturare una sola scimmia. Il problema più grande è che adesso le scimmie hanno iniziato a prendere di mira anche i bambini, soprattutto durante il mattino mentre questi si recano a scuola.