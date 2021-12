Molti di noi si rilassano spesso davanti ad una bella tazza di caffè o una cioccolata bella fumante soprattutto durante queste giornate super fredde. Secondo un nuovo studio sembrerebbe che queste due bevande rallentino il declino cognitivo, mantenendo il cervello più intelligente e acuto per molto tempo.

Lo studio ha esaminato per circa 12 anni gli eventi metabolici legati al cibo assunto dai partecipanti che non presentavano alcun segno di demenza. I ricercatori hanno esaminato da vicino i diversi componenti dietetici dei partecipanti, nonché il loro microbiota intestinale e il loro metabolismo. I risultati hanno suggerito che assumere i cibi con alti livelli di polifenoli, come cacao, caffè, funghi e vino rosso sono strettamente legati alla protezione del nostro declino cognitivo.

Caffè e cioccolata, queste bevande possono aiutare a ridurre il declino cognitivo

Sebbene ci sia ancora bisogno di numerose informazioni per capire come ad esempio il caffè possa influenzare la salute del nostro cervello, i due campioni hanno mostrato modelli coerenti al consumo di questi alimenti e come influiscono sul nostro metabolismo, un fattore importante per il declino cognitivo. Studi precedenti hanno affermato che esiste una relazione tra la salute del cervello e la cosiddetta sindrome metabolica.

Una recente revisione sottolinea come un intestino sano può svolgere un ruolo fondamentale per il funzionamento del cervello. Mentre bere caffè e cioccolata ci aiuta con la riduzione di questa condizione, bisogna analizzare bene gli effetti negativi che i componenti della dieta possono avere sul declino cognitivo. Infatti i componenti malsani, come zucchero e alcol possono causare l’effetto opposto sul nostro cervello.

La protezione contro il declino cognitivo non è l’unico vantaggio del bere regolarmente caffè o cacao. Gli studi dimostrano che il caffè non solo influisce positivamente sulla salute del cervello e riduce il rischio di Alzheimer, ma fa bene anche al cuore, protegge il fegato, riduce il rischio di formazione di calcoli renali e, in generale, aiuta a vivere più a lungo. La cioccolata calda inoltre ci aiuta a proteggere il cervello, ridurre gli attacchi di cuore e anche aiutare con la perdita di peso.

Foto di Steve Buissinne da Pixabay