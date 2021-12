Nel 2021 uno dei nuovi trend è quello di affermare su TikTok che si viaggia nel tempo. E mentre la scienza da decenni si interroga se sia davvero possibile viaggiare nel tempo e cerca di capire come poterlo fare, su TikTok piovono orde di viaggiatori nel tempo che affermano di tutto e raccontano strane storie sul futuro, ovviamente tutte differenti.

Viaggi nel tempo su TikTok

Tra questi fantomatici viaggiatori nel tempo, ce ne è uno che lancia lì tra i suoi video una misteriosa profezia di Natale. E mentre le nostre certezze sul giorno di Natale riguardano il menù e gli inviti a pranzo, per @thatonetimetraveler, questo il nome del sedicente viaggiatore nel tempo, assicura che qualcosa di sconvolgente accadrà proprio a Natale.

Il presunto viaggiatore nel tempo afferma infatti che ci sono alcuni importanti eventi mondiali che accadranno molto presto e dobbiamo solo attendere fino al giorno di Natale per scoprire quali sono.

Il tiktoker @thatonetimetraveler, che si vanta audacemente affermando “sì, sono un vero viaggiatore del tempo”, afferma che questo Natale rimarrà nella storia a livello internazionale per ragioni ancora sconosciute per noi, ma che non hanno nulla a che fare con il memorabile pranzo a casa della nonna!

La profezia di Natale che arriva dal futuro su TikTok

Questo, molto probabile, ciarlatano, nella sua profezia di Natale afferma che ciò che accadrà sarà un evento che cambierà le vite umane per sempre. Ai suoi 1,2 milioni di followers dice che devono avere molta fede e che il “20 dicembre 8 umani riceveranno super poteri dalle onde energetiche del Sole.” Aspettiamo dunque domani per vedere se ciò è vero, sempre che questi futuri superumani decidano di dichiararsi e che non siano 8 trolls decisi a farse beffe dei creduloni!

La profezia di Natale di @thatonetimetraveler afferma dunque che “il giorno di Natale succederà qualcosa di grande: si ricorderà per sempre perché sconvolgerà il mondo. Sarà in grado di cambiare il modo di vivere degli umani. Non scorderete il 25 dicembre per secoli e questo proverà che sono al 100% un viaggiatore del tempo reale”. Quindi il breve video si conclude con un classico “Save the date”.

Ma per chi teme che gli eventi predetti riguardino la fine del mondo, state sereni! Sempre secondo questo viaggiatore nel tempo online, questa arriverà solo il 6 luglio 2788, ad opera di un gigantesco meteoroide. Anche se non sarà la fine del genere umano, ma solo quella della Terra, visto che “a quel punto siamo riusciti a civilizzare con successo Marte, la Luna e molti altri pianeti”.

Ph. Credit: @thatonetimetraveler via TikTok