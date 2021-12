Con la pandemia e l’uso delle consultazioni a distanza, sempre più terapeuti hanno deciso di incorporare i videogiochi nella terapia. Tra la riduzione dell’ansia o della frustrazione, ci sono molti vantaggi. All’inizio della pandemia, il terapeuta familiare Monet Goldman ha provato metodi comuni per affrontare lo stress, come l’esercizio o la meditazione. Niente funzionava, fino a quando non è tornato a un passatempo già familiare: i videogiochi.

Vedendo i suoi colleghi professionisti che lottavano per supportare i clienti a distanza, il terapeuta ha iniziato a chiedersi se i giochi potessero aiutare a colmare il divario e addestrare altri specialisti a usare i giochi sul lavoro. Come la terapia convenzionale che utilizza giochi e giocattoli per aiutare i pazienti a esprimere i propri pensieri, i videogiochi sono un altro veicolo che aiuta la comunicazione. Soprattutto per le persone ansiose per come appaiono o per come parlano, i videogiochi sono un’opportunità per scoprire “una voce nelle sue diverse forme”, afferma Goldman, che sottolinea i buoni effetti sulla fiducia dei bambini.

L’uso dei videogiochi a fini terapeutici non è nuovo, ma è esploso con la pandemia

“Molti terapisti stavano impazzendo“, afferma Josué Cardona, fondatore di Geek Therapy, un’organizzazione senza scopo di lucro che supporta l’uso di questi giochi in terapia. “I videogiochi sono un modo per catturare l’attenzione e mantenerla“, che può aiutare i pazienti a controllare i pensieri negativi, secondo la psicologa Aimee Daramus, che ha usato questi metodi per curare gli adulti con ansia, depressione e schizofrenia. In queste sessioni, lo stato di consapevolezza è più accessibile.

C’è anche una ricerca che suggerisce che i videogiochi possono essere ancora più efficaci di altre strategie terapeutiche. Uno studio del 2017 ha rilevato che il gioco MindLight è efficace quanto un programma di terapia cognitiva nel ridurre l’ansia dei bambini e altre ricerche hanno dimostrato che la prescrizione di un videogioco era migliore per ridurre l’ansia dei pazienti rispetto all’aggiunta di un altro farmaco al trattamento.

Il classico Tetris aiuta anche a ridurre il rischio di stress post-traumatico dopo aver visto un film traumatico, ha concluso uno studio del 2009, poiché il gioco “ruba l’attenzione e la memoria che impediscono a qualcuno di pensare costantemente a quei ricordi mentre il cervello li forma“.

Anche la regolazione emotiva migliora, poiché l’uso dei giochi allena la tolleranza alla frustrazione dei bambini quando perdono e anche la pazienza quando i giochi hanno difetti e ritardi. E, infine, il possibile incoraggiamento della dipendenza è preoccupante, soprattutto dopo che un’analisi del 2020 di 53 studi ha concluso che circa il 3% dei giocatori è dipendente dai giochi .

Con la crescita dei giochi online, i medici hanno bisogno di regole etiche più chiare su come usarli. La sfida è garantire che i terapisti non svolgano il loro lavoro nel modo più divertente, ma piuttosto “nel modo giusto per il cliente“.

Anche quando la pandemia finirà e torneranno le sedute faccia a faccia, molto probabilmente i videogiochi continueranno a essere utilizzati in terapia, poiché quando tutte le strategie tradizionali falliscono, il gioco può essere l’ultima risorsa per aiutare i pazienti.