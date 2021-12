Sia che stiamo per compiere 60 anni o che li abbiamo compiuti da poco, molto probabilmente abbiamo notato che il nostro corpo rileva alcuni cedimenti e cambiamenti. Proprio per questo è sempre bene continuare ad adattare le abitudini sane con il cibo e l’esercizio fisico.

Mentre ci sono alcune abitudini sane che possono aiutarci con il nostro obiettivo di salute, ci sono altre che sono malsane e possono distruggere il nostro corpo con l’avanzare dell’età Scopriamo insieme quali sono queste abitudini da evitare se vicini ai 60 anni e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di salute.

Assumere abbastanza proteine

Mangiare abbastanza proteine è importante in qualunque età poiché aiuta a mantenere la massa muscolare, la salute delle ossa, la forza. Inoltre è fondamentale anche per chi ha come obiettivo la perdita di peso. Tuttavia le proteine sono fondamentali soprattutto con l’avanzare con l’età. Le persone di età superiore ai 60 anni sono più a rischio di perdere massa muscolare e non mangiare abbastanza proteine durante il giorno potrebbe accelerare il processo. Gli esperti suggeriscono di assumere uova, salmone, pollo o tacchino nel nostro piano alimentare appena possibile.

2. Non bere abbastanza acqua

Un’altra abitudine da evitare a questa età è quella di non bere abbastanza e quindi disidratarsi. Rispetto le persone più giovani, con l’avanzare dell’età il bisogno di sete va diminuendo e questo fa si che si presentino possibili casi di disidratazione.

3. Mangiare a tarda notte

Molto spesso non ce ne rendiamo conto, ma fare spuntini a tarda notte può essere dannoso anche se i cibi sono sani. Il mangiare a tarda notte spesso va di pari passo con il cibo spazzatura ultra-elaborato ed è particolarmente problematico, poiché l’eccesso di cibo notturno è stato associato ad aumento di peso, fluttuazioni di zucchero nel sangue e diabete in una popolazione già vulnerabile.

4. Non assumere abbastanza fibre

Una cosa assolutamente da evitare è il non assumere abbastanza fibre poiché questo nutriente è fondamentale per la nostra salute e per una vita sana. Assicuriamoci di includere fibra insolubile per mantenerci regolari e fibra solubile per nutrire i batteri benefici che vivono all’interno dell’intestino per migliorare l’assorbimento dei nutrienti, ridurre l’infiammazione e avere un impatto positivo sul nostro umore. Per una buona dose di fibre, proviamo a incorporare alimenti come frutti di bosco, farina d’avena, mele, fagioli o ceci nella dieta quotidiana.

Foto di Oleg Magni da Pexels