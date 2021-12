Quali sono le app i giochi più scaricati negli ultimi mesi? La risposta la troviamo nelle statistiche di download delle diverse piattaforme dei dispositivi mobili. Tra le migliaia di giochi disponibili online un gioco molto scaricato risulta essere Garena Free Fire, che si trova al primo posto della classifica Android con oltre 34 milioni di download. I numeri sono impressionanti: le installazioni sono cresciute di oltre il 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (tra ottobre 2020 e ottobre 2021. Gli incrementi maggiori sono stati registrati in Brasile e India. A seguire troviamo Candy Challenge 3D, un gioco sviluppato da Idi I Morgul, con ben 19 milioni di installazioni in tutto il mondo, da menzionare anche Roblox che rimane saldo anche dopo diverso tempo nella TOP 3 e Subway Sufers, che dopo diversi anni rimane stabile nella classifica delle prime 5 posizioni, da segnalare inoltre l’arrivo di molti giochi nati dalla celebre serie televisiva coreana Squid Game, che stanno ottenendo una notevole popolarità. Non vanno dimenticati i giochi di carte, sempre molto apprezzati anche se non conquistano le posizioni di vertice: solitamente possono essere utilizzati sia attraverso un’app che un casinò disponibile online, su un sito. Il panorama dei giochi online, a pagamento e non, è sempre piuttosto variegato.

Per quanto concerne le applicazioni più scaricate (non solo giochi) dalle statistiche emerse Sensor Tower, Tik Tok è l’app con maggior numero di download del 2021 per iOS, mentre per le app Android l’App più scaricata risulta essere Facebook. Analizzando invece il numero di download complessivo rispetto allo scorso anno per iOS risulta esserci un leggero calo, mentre per Android un leggero incremento (0,5%).

Dati statistici interessanti riguardano anche gli incassi, sia degli store che degli sviluppatori. Lo store di Apple ha fatto registrare il doppio degli incassi rispetto al play store di Android, per entrambi si è comunque registrato un incremento di introiti di circa il 20% rispetto all’anno passato. L’applicazione che ha registrato maggiori guadagni su iOS è stata TikTok, mentre su Android è stata Google One. Parlando di giochi in versione mobile invece, sia su iOS che su Android il settore è in forte crescita e in continua evoluzione, tanto da coinvolgere anche Netflix, che ha lanciato i suoi mobile game. L’incremento delle entrate è stato del 12% rispetto al 2020, con PUBG Mobile che risulta essere il gioco che in assoluto ha portato più introiti. Per quanto riguarda la classifica di Apple Arcade, al primo posto troviamo l’intramontabile The Oregon Trail, seguito da NBA 2K21 Arcade Edition, Sneaky Sasquatch e per finire Sonic Racing.

Ritornando a parlare degli introiti che le app hanno generato nel 2021, andiamo a toccare con mano l’entità dei guadagni mostruosi che queste app generano, abbiamo già scritto di Tik Tok, ma non abbiamo ancora parlato dei suoi 3 miliardi di dollari di entrate, con una previsione a 3,8 miliardi entro fine anno da parte di Sensor Tower. Dopo Tik Tok troviamo YouTube, e al terzo posto Piccoma, poi a seguire Tinder e Disney+.