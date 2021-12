Quale tipo di CV può essere considerato davvero efficace? Uno in cui i tuoi risultati sono abbelliti, o uno in cui la tua esperienza e le tue capacità corrispondono perfettamente al posto offerto? La verità sta da qualche parte nel mezzo. Andiamo a scoprire cosa compone un CV accattivante e completo che ti aiuterà a ottenere il lavoro dei tuoi sogni, incluso remote javascript vacancy.

1. Inizi con alcune brevi informazioni su di te e sui tuoi obiettivi

A cosa serve?

In primo luogo, aiuterà il reclutatore a capire perché ti stai candidando per il lavoro.

In secondo luogo, questa tecnica attiva alcuni fattori scatenanti, poiché il reclutatore, esaminando un CV, guarda innanzitutto le qualifiche e l’esperienza del candidato. Essendo chiaro su quale posizione stai valutando e con quali compiti vuoi lavorare, aiuti il reclutatore a capire esattamente cosa stai cercando.

Infine, le informazioni chiare e concise ti aiuteranno a distinguerti dagli altri candidati perché dimostrano il tuo interesse per il lavoro.

2. Presenta le tue competenze in maniera professionale

Quando si tratta di descrivere le competenze e l’esperienza, la presentazione giusta diventa fondamentale. Prima di tutto, assicurati che questa sezione sia facile e comoda da scansionare durante la lettura, dovrebbe essere strutturata, scritta bene e facile da capire.

Inoltre, le icone, i loghi di diversi framework e linguaggi di programmazione possono essere utilizzati per mostrare il tuo lato creativo nella progettazione del tuo CV.

Nella stessa sezione, indica la tua conoscenza delle lingue straniere: livello, certificati, riconoscimenti.

3. Parla della tua esperienza

In questa sezione devi approfondire il pensiero delle due sezioni precedenti: descrivi le cose in modo più dettagliato, fornisci riferimenti, parla delle tue responsabilità e di ciò che hai imparato nel processo.

La struttura ottimale per questa sezione è come segue:

● Nome dell’azienda

● Località

● Posizione

● Periodo di lavoro

● Elenco dei progetti su cui ha lavorato

● Le tue responsabilità

Non è necessario elencare tutte le aziende, sono sufficienti quattro o cinque lavori recenti con relativa esperienza e responsabilità.

Infatti, le funzioni e i compiti che hai svolto sono i punti chiave di questa sezione. Specifica almeno 3 aree principali della tua responsabilità nelle aziende in cui hai lavorato in passato per aiutare il reclutatore ad avere un quadro completo della tua esperienza.

Infine, sostieni la tua esperienza con i fatti. Includi figure, esempi, allega prove (portfolio, link a behance o al tuo sito web). Per esempio, se sei uno sviluppatore, la prova del successo del tuo lavoro su un progetto sarebbe che il software su cui hai lavorato risulta veloce ed efficiente.

4. Parla dei tuoi riconoscimenti e della tua formazione aggiuntiva

I reclutatori prestano tanta attenzione ai corsi di aggiornamento, ai diplomi, ai certificati. Tuttavia, non bisogna aggiungere tutto in una volta. Ecco come dovrebbe essere questa sezione dal punto di vista di un reclutatore:

● Informazioni sul riconoscimento/certificato. Descrivi brevemente il riconoscimento, completandolo con numeri e nomi: data, chi l’ha rilasciato, come l’hai ricevuto.

● Pertinenza del premio o del diploma. Non bisogna includere tutto in questa sezione – per esempio, quando ci si candida per functional QA jobs, non menzionare il tuo titolo sportivo nel nuoto – questa è un’informazione non necessaria che tende ad essere trascurata. Menziona solo i premi rilevanti.

● Un contributo importante alla società o a un settore specifico. Raccontaci dei progetti attraverso i quali sei stato in grado di apportare miglioramenti in un’area particolare. Forse hai fatto volontariato in un progetto volto a risolvere importanti questioni sociali? O sei diventato un investitore in una start-up di beneficenza? Se hai un’esperienza del genere, raccontaci di essa e di come il mondo è diventato un posto migliore grazie al tuo contributo.

Per concludere :)

Hai controllato il tuo CV e hai trovato delle discrepanze? Ripercorriamo rapidamente i consigli principali:

● Componi una sezione con informazioni brevi e fondamentali sulle tue capacità, i tuoi obiettivi professionali e il motivo per cui sei interessato alla posizione

● Analizza il posto vacante per presentare le tue capacità ed esperienze in modo corretto e in base ai requisiti dell’azienda

● Se hai avuto delle interruzioni nella tua carriera, parlane come un periodo di sviluppo e di preparazione per le nuove opportunità

● Il formato ideale di un CV: 1-3 pagine di informazioni concise e strutturate

Il tuo obiettivo è quello di far interessare i reclutatori in modo che vogliano saperne di più su un professionista così prezioso. Lascia i dettagli per un incontro reale.

Buona fortuna nella tua ricerca!