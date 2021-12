I dirigenti delle compagnie aeree e i funzionari dell’aviazione statunitense avvertono che quando il nuovo servizio wireless 5G sarà lanciato all’inizio di gennaio, potrebbero verificarsi ritardi diffusi nei voli in caso di tempeste di neve e scarsa visibilità.

I timori delle compagnie aeree riguardo il 5G

Secondo i funzionari dell’aviazione infatti, sembrerebbe che i nuovi segnali wireless minacciano di interferire con le apparecchiature che tracciano l’altitudine su aerei ed elicotteri, il che potrebbe vietare gli atterraggi in condizioni di scarsa visibilità e creare una cascata di ritardi, deviazioni e cancellazioni, una preoccupazione che l’industria di telefonia mobile ritiene infondata.

Nel frattempo i funzionari della Casa Bianca, i regolatori e i gruppi industriali lottano, senza risultato, per un accordo prima del lancio del servizio previsto per il 5 gennaio. AT&T Inc. e Verizon Communications Inc., due compagnie che lanceranno il servizio 5G, hanno proposto di ridurre il livelli di potenza dei loro segnali, ma l’industria aeronautica ritiene che tali tagli siano insufficienti e teme che lo scontro con il 5G costerà fino a 2,1 miliardi di dollari in interruzioni dei voli.

Una riduzione di potenza non è sufficiente secondo l’industria aeronautica

I gruppi dell’industria aeronautica hanno avanzato alle compagnie di telefonia la proposta di tagli più profondi ai livelli di potenza del 5G nei pressi degli aeroporti, ma tale proposta non è stata accettata.

Secondo i portavoce del settore dell’aviazione, un certo livello di tagli ai servizi è quasi inevitabile dato che la Federal Aviation Administration (FAA), di fronte alla prospettiva anche remota che la sicurezza potrebbe essere minacciata dai nuovi segnali 5G, si vedrà costretta ad agire in modo prudente, ad esempio negando agli aeromobili determinati tipi di manovre in determinate condizioni.

Secondo quanto affermato dai rappresentanti dell’industria aeronautica, i segnali 5G opereranno nelle onde radio vicine a quelle utilizzate dagli altimetri radar. L’industria aeronautica afferma che i test mostrano che il 5G può interferire con gli altimetri, ponendo rischi soprattutto durante gli atterraggi in caso di maltempo. I fornitori di telefonia mobile contestano tale risultato, affermando che i segnali 5G sono sufficientemente separati dalle frequenze utilizzate dagli altimetri e sono pensati per funzionare in sicurezza.

Per le industrie di comunicazione non vi saranno problemi di sicurezza relativi al 5G

Nick Ludlum, vicepresidente senior del gruppo commerciale CTIA, che include AT&T e Verizon come membri, il quale ha dichiarato che “il 5G opera in modo sicuro e senza causare interferenze dannose alle operazioni aeree in quasi 40 paesi in tutto il mondo. Le compagnie aeree statunitensi volano da e verso questi paesi ogni giorno”.

Di diverso avviso sono però la FAA e i gruppi dell’aviazione, i quali affermano che altre nazioni hanno imposto gli stessi tipi di protezione di cui anch’essi hanno fatto richiesta o che le frequenze utilizzate in quei paesi sono state situate più lontano da quelle assegnate alle apparecchiature degli aeromobili.

La FAA inizia già a porre le prime restrizioni ai voli

Intanto per prevenire possibili disastri, la FAA ha emesso alcune direttive di sicurezza che potrebbero imporre una serie di restrizioni come il divieto di atterraggi a bassa visibilità in prossimità dei segnali 5G. Al momento non vi sono limitazioni troppo specifiche e la FAA ha affermato che sono a lavoro per continuare a studiare i potenziali rischi. Tuttavia, negli ultimi giorni è apparso chiaro che vi saranno restrizioni sui voli.

Inoltre se alcuni strumenti saranno considerati inaffidabili dalla FAA, i regolamenti federali vieterebbero molti voli di emergenza in aeroambulanza, soprattutto nelle dozzine di grandi città in cui At&T e Verizon stanno introducendo il 5G. Lo stesso potrebbe accadere anche a Houston e New Orleans, minacciando le operazioni degli elicotteri che servono le piattaforme petrolifere nel Golfo del Messico.

